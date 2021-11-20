PLG／熱身賽打得不輕鬆 許總：聯盟各隊都很有競爭力
在P.League+職籃歷史性的首個賽季拿下總冠軍，富邦勇士希望在明年能夠成功完成衛冕任務。不過各隊也都以他們為假想敵，總教練許晉哲也直言，各隊都進步很多，新賽季註定不會好打。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-20 21:25:44
雖然只是熱身賽，但富邦先是在高雄不敵鋼鐵人，今天又打到第4節才驚險逆轉攻城獅，狀態似乎還需要再調整。特別是本季聯盟擴編兩隊，面臨不同的對戰組合，以及更長的賽季，都會是考驗。
「攻城獅有備而來，在熱身賽和練習賽進步非常多。」許晉哲表示，這幾場打下來，他感覺聯盟每一隊經過補強，在各方面都很有競爭力，認為這一季對富邦來說要面臨嚴峻的挑戰。
許總表示新賽季健康因素還是他們要連霸的關鍵因素，「去年是書緯在賽季初期比較多傷，今年是偉儒和廷恩在暑假時受傷，反而是書緯把握住了機會，希望他接下來不要再受傷。」
富邦上賽季的首敗，就是輸給了擁有塔壁坐鎮的攻城獅，似乎高大的內線對於他們的陣容有限制的作用。今天面對球風完全不同的辛巴，富邦還是打得不太舒服，許總也直言未來林書緯和張宗憲等切入能力比較強的球員，可能要採取更多拋投的方式，來面對這些外籍長人。