屏東原住民族收穫節　蔡英文、蘇貞昌回娘家共慶豐收

屏東縣原住民族年度最大盛事 「收穫那麼多 ! 」原住民族收穫節， 20 日於屏東市千禧公園登場，屏東的女兒總統蔡英文、老縣長行政院長蘇貞昌特地「回娘家」，與全縣 9 個原住民鄉部落族人歡慶豐收，蔡英文盛讚原住民文化，她借用縣長潘孟安的話「我們向原住民學習」、「學原住民」，讓原住民族文化成為台灣人最熟悉喜愛的文化。

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▲蔡英文以「我的家人、我的族人」和全場原住民鄉親打招呼，現場的原住民朋友不時大喊「我的蔡」熱情呼應。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.20）

屏東縣政府自 2017 年起辦理全縣性的聯合收穫節，至今邁入第 5 年，每年皆會由縣內一原鄉負責演繹傳統文化祭儀，今年的收穫節傳統儀式精彩呈現排灣族貴族婚禮，立鞦韆儀式及傳統貴族婚禮文化，族人們也在收穫祭中彼此分享豐收及感恩的時刻。

這次活動蔡英文、蘇貞昌都特別出席，一位是屏東楓港出生的女兒，一位是屏東的老縣長，蔡英文以「我的家人、我的族人」和全場原住民鄉親打招呼，現場的原住民朋友不時大喊「我的蔡」熱情呼應；蘇貞昌也以親切的口語帶動全場氣氛，讓台灣穩定前進，才是大家的福氣，現場 High 到不行。

▲蘇貞昌也以親切的口語帶動全場氣氛，讓台灣穩定前進，才是大家的福氣，現場High到不行。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.20）