傳播妹遭酒客襲胸！尪趕來救場輸贏 反被圍毆後自行逃跑
新北市三重區昨（19）日凌晨發生一起鬥毆案，一位戴姓傳播妹，在茶行陪酒時遭酒客襲胸，戴女將酒客推開後又遭掌摑。戴女不堪受侮，打電話給老公和經紀人訴苦。老公趕到現場後，與酒客發生爭執，反遭到6人圍毆，酒客中還有人掏出道具槍鳴槍，場面混亂。老公先行落荒而逃，警方趕到後將戴女與酒客全數帶回警局偵辦。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 21:41:37｜2021-11-20 22:15:15
據了解，事情發生在19日凌晨1點40分左右，25歲的戴姓傳播妹在32歲蔡男開設的茶行陪酒，相陪酒客聊天賺取坐檯費。期間一位酒客吳男，乘著酒意對戴女襲胸，戴女推開後吳男惱羞成怒，隨即打了戴女一巴掌，認為自己花錢找人坐檯，「摸一下也不行嗎？」
戴姓傳播妹不堪受辱，於是打電話給38歲的湯姓丈夫和黃姓經紀人訴苦，戴女丈夫湯男與經紀人隨即趕來現場。本來是要帶戴女離開，但湯男在場質問「是誰打我太太？」立即與酒客發生爭執，吳男憤而拿出道具槍鳴槍，在場的6位酒客一湧而上圍毆湯男。湯男被打得落荒而逃，獨自先行離去。較晚到達的黃姓經紀人與友人，眼看狀況不對，也丟下戴姓傳播妹，自行開車離去。
警方接獲報案後趕到現場，才控制住場面，將一行人全數帶回警局。警方表示，將打人的吳男等人以現行犯逮捕，依刑法妨害秩序罪移送新北地檢偵辦。（編輯：倪浩軒）