彭帥事件為何掀軒然大波？來龍去脈一次看

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●指控部分
彭帥2日在自己的微博帳號發文，對張高麗提出十分不利的指控。她聲稱兩人多年前開始斷斷續續的不倫戀，期間對方脅迫她發生性關係。
現年70多歲的張高麗至今未曾對彭帥的說法有所回應。
儘管彭帥的貼文很快便遭到微博刪除，但社群媒體使用者已先行截圖。然而直到現在，這些截圖在檢查嚴格的中國網路上遭到移除。
不過，在中國禁用的社群平台推特（Twitter）上，有人將彭帥的指控轉發，使得全球網友都能得知消息。
目前在中國網路上搜尋彭帥，依舊能顯示結果，但當中找不到她提出的指控；若同時搜尋彭帥和張高麗，也顯示無結果。
● 支援聲浪
推特上越來越多人開始標註「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）的主題標籤，不少現役和退役網球選手紛紛藉此表達對彭帥安危的關切。
其中拿過4座大滿貫賽女單冠軍的日裔好手大坂直美寫道，她對此消息感到「震驚」。美國女網傳奇名將小威廉斯（Serena Williams）也表明自己感到「極為震驚」，並呼籲對彭帥的指控加以調查。
世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）接受記者訪問時表示：「老實說，她失蹤這件事令人震驚。」
● 官方回應
世界女子職業網球協會（WTA）呼籲，彭帥提出的指控應受到「徹底、公平、透明且不受言論審查的調查」。
WTA主席賽門（Steve Simon）則透露，有「數個消息來源」告知他彭帥平安。
中國網球協會並未回覆法新社的置評要求，中國外交部也拒絕發表評論。
●政治反應
隨著彭帥事件掀起的不平聲浪高漲，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美國拜登（Joe Biden）政府希望中國對於彭帥的下落「提供獨立、可證實的證據」。
聯合國（UN）也加入施壓行列，堅稱應對彭帥的指控進行徹底透明調查。
●報平安的電郵、照片
中國官媒中國環球電視網（CGTN）18日在推特發布一封電子郵件的螢幕截圖，聲稱是彭帥致函WTA的電郵，當中彭帥說自己提出的指控「不是事實」，且「一切安好」。讓這起事件出現新發展。
然而，信中語氣彆扭，加上截圖可見到游標，外界很快對這封信的真實性起疑。WTA主席賽門也表示，這「只會讓我產生疑慮」。
一個被推特標示為「中國國營媒體」的帳號@shen_shiwei（沈詩偉），19日晚間上傳4張照片，可見彭帥抱著灰色貓咪和熊貓布偶燦笑，背後還有許多布偶以及與小熊維尼大玩偶的合照。但法新社無法獨立證實照片真實性。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1101120