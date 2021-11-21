統戰撒幣？中官媒稱統一後台灣每人「年收入」增2萬台幣

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國官媒《人民政協報》20日在第五版「兩岸經合週刊」發表「為什麼說台灣的前途在於統一？」文章，指出如果未來兩岸統一，除了台灣特別行政區財政收入可用於改善民生外，台灣普通民眾恐怕最有感，也是最直接的好處，就是每年台灣省下高額軍費和「金援外交」的支出，讓台灣2300萬民眾，每人每年收入提高2萬多元新台幣，還稱「對普通人來說，這樣利好的統一，當然期待。」
文章批評總統蔡英文在任這6年期間，讓台灣債台高築，台灣人均背負8.7萬新台幣債務，加上日益高漲的高額軍費和金援外交，讓台灣民眾成了天下最冤的「冤大頭」。
文章稱在統一之後，中央政府不會收台灣一分錢，台灣的財政收入將用在台灣民生上，「這對台灣民眾來說自然是重大利好」。文章稱，別的不說，統一之後，台灣不需要拿錢養軍隊，可以將軍費和金援外交的費用手下來，讓台灣民眾每年收入增加。
文章強調，台灣每年財政收入還可以補充健保、勞保，可以用來建「長照」，「這些都是實實在在的、看得見、摸得著，是與每個人獲得的好處息息相關的。」
文章一出，不少網友紛紛酸說「兩萬跟台灣人買自由的空氣，笑死」、「習維尼你放棄意淫台灣，我每年給你兩萬啦」、「統一後我每天只多54塊錢，連吃雞排都有困難！」、「台灣小孩子的壓歲錢也比那個還多」。
雖然文章中指出，台灣高負債低收入，讓不少台灣民眾心向統一。不過根據行政院陸委會日前公布最新民調結果，顯示近9成民眾反對中共「一國兩制」（85.6%），也有將近9成民眾支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定（85.4%）。