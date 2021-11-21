COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新影片顯示彭帥北京與教練友人餐敘　真偽存疑

▲中國官媒《央視》記者沈詩偉分享餐敘途中，彭帥（中）與教練、友人的合照。（圖／翻攝自@shen_shiwei推特）
▲中國官媒《央視》記者沈詩偉分享餐敘途中，彭帥（中）與教練、友人的合照。（圖／翻攝自@shen_shiwei推特）

中央社

2021-11-21 10:01:44

（中央社北京21日綜合外電報導）中國女網名將彭帥自曝與高官張高麗不倫後幾乎音訊全無，國際社會不斷升高施壓要求中國當局交代她的下落，中國國營媒體於20日張貼彭帥與教練和友人共進晚餐影片，彭帥在影片中似乎笑得很開心，但沒開口說話。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中共外圍官媒「環球時報」總編輯胡錫進張貼的其中一段影片，35歲的彭帥似乎身披外套、戴織帽和口罩走進一家餐廳。在另一段影片中，曾兩度獲大滿貫賽雙打冠軍的彭帥則未戴口罩，坐在餐桌旁參與攀談。法新社無法驗證影片的真偽。

胡錫進在推特以英文發推文表示，第2段影片顯示，「彭帥和她的教練及友人在一家餐廳吃晚餐，影片內容清楚顯示，那是於北京時間週六（20日）拍攝的。」

影片中的對話涉及網球比賽，與彭帥和另兩名女子坐在一起的那名男子說「明天是11月20日」，但其中一名女子馬上打斷他說，「是11月21日」或週日。前述閒談似乎是刻意安排，利用手機於晚間拍攝，彭帥在影片中顯得心情很輕鬆，但沒開口說話。

彭帥11月2日在新浪微博公布她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係後，一直未公開現身。

針對網路上出現的新影片，世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）表示，他「很高興」見到這些影像，「仍不清楚她是否自由，且能不受脅迫或外來干預，獨自做決定和採取行動」。

賽門發表聲明說：「光是這段影片仍不足夠。我已明確表達應該要做什麼事，且我們與中國的關係正處於十字路口。」

不僅運動世界，包括美國政府和聯合國在內都異口同聲，要求知悉彭帥的下落及處境。中國央視記者沈詩偉@shen_shiwei於19日晚11時許也在推特張貼4張照片，其中可見面帶笑容的彭帥正在逗貓玩耍，後方全是布偶娃娃，還有一張她拿著功夫熊貓玩偶的照片。但其真偽也無法驗證，且沈詩偉未回應法新社的置評要求。

前述照片出現後，胡錫進以英文發推文表示：「彭帥過去幾天自由地待在自己家中，不想被打擾，她很快就會公開現身出席一些活動。」

瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）是介入表態的最新一位網壇明星，他20日接受天空新聞網（Sky News）訪問表示，「她是我們的網球冠軍之一，曾排名（女子雙打）世界第一。明顯令人憂心。整個網球大家庭都挺她，我希望很快就會有來自她的好消息。」

西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）也表示，他一直密切關注此情勢發展。納達爾告訴法國「團隊報」（L'equipe）：「我追蹤並閱讀有關彭帥的消息，即使我未掌握到全部資訊，最重要的莫過於知悉她是否OK，網球大家庭的我們所有人都希望見到，她很快就會回來跟我們在一起。」（譯者：劉學源）1101121

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀