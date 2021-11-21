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國小老師偷拍女童如廁　新北檢聲請羈押禁見

▲新北市1名國小老師今年11月涉嫌在廁所，以手機偷攝錄如廁的女老師與女學童，供自己觀賞。檢警19日搜索住處與校園，查扣影像並傳被告與證人，今天向法院聲押禁見該國小老師。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
▲新北市1名國小老師今年11月涉嫌在廁所，以手機偷攝錄如廁的女老師與女學童，供自己觀賞。檢警19日搜索住處與校園，查扣影像並傳被告與證人，今天向法院聲押禁見該國小老師。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）

中央社

2021-11-21 07:01:36

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市1名國小老師今年11月涉嫌在廁所，以手機偷攝錄如廁的女老師與女學童，供自己觀賞。檢警19日搜索住處與校園，查扣影像並傳被告與證人，今天向法院聲押禁見該國小老師。

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新北地檢署20日發布新聞表示，婦幼組主任檢察官鄭淑壬、檢察官陳冠穎，19日指揮新北市府永和警察分局、市警局婦幼隊偵辦國小教師偷拍女師生如廁案。

檢方說，本案因嚴重侵犯被害人隱私權，使各被害人身心承受極大創傷，並破壞校園安寧秩序；除今天聲請羈押禁見被告，承辦檢察官正積極清查、比對相關物證，釐清被害人數。

檢方表示，新北市某國小曾姓教師，涉嫌於今年11月間，數度在國小的廁所內，利用女教職員或女學童如廁之際，自相鄰廁所的下方空隙，以具有攝錄功能的手機偷拍。

檢方說，曾姓被告將所拍攝的被害女童、女老師的身體隱私部位的影像，存入家中電腦觀賞，涉嫌妨害祕密及違反兒童及少年性剝削防制條例。檢警19日搜索曾姓教師住所及國小工作地點，查扣手機、電腦、電磁紀錄等物證，並通知被告及證人到案。

新聞稿表示，檢察官於訊問完畢後，認為被告涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對少年犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪嫌；及違反兒童及少年性剝削防制條例中，違反兒童意願使其被拍攝猥褻電子訊號等罪嫌。

檢方說，因被告犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據或勾串證人之虞，且涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，因此向法院聲請羈押並禁止接見、通信。（編輯：張銘坤）1101120

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