網球／再度遭Zverev擊敗 喬帥無緣生涯年終賽第6冠
世界球王Novak Djokovic今日在2021年終總決賽上，面對德國名將Alexander Zverev，雙方激戰了2小時28分鐘之後，他以6:7(4)、6:4、3:6不敵對手，連兩年的年終賽都止步四強，也無緣衝擊生涯第6冠。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-21 08:40:22
兩人過去生涯戰績，Djokovic以7勝3敗佔優，不過Zverev在2018年的年終總決賽上，正是擊敗前者拿下冠軍；而在今年稍早的東京奧運，他也曾經擊敗球王，最終奪得金牌。
首盤兩人在盤末各自挽救了破發點保發，進入到搶七局後，Zverev以6:4領先時，成功兌現盤點，先下一城；不過Djokovic於次盤開始發力，第10局錯過4個盤點後，以一記Ace拿下，6:4扳平戰局。
決勝局，Djokivic在第4局先被破發，在第7局取得破發點時又無法成功拿下，讓Zverev成功守下來，最終以6:3拿下比賽，取得晉級決賽的門票，接下來將要和Daniil Medvedev來爭奪冠軍。
Djokivic今年球季差不多到此告一段落，雖然無緣追平Federer年終賽6冠的紀錄，不過他今年拿下第20座大滿貫，也獲得史上最多的第37座大師賽冠軍，是有些遺憾、但也收穫滿滿的一年。