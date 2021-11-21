彭帥現身？《環時》總編PO她聚餐影片 極力強調拍攝日期
中國網球女將彭帥日前在微博上自曝與中國前國務院副總理張高麗不倫之後，貼文火速被刪除的同時，人也宛如人間蒸發。在國際社會不斷施壓，要求中國當局交代彭帥下落。繼中國官媒發出彭帥「報平安信」以及官媒記者在推特上釋出彭帥生活照之後，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進又在20日深夜發出了兩段彭帥與友人、教練的餐敘影片，並稱「彭帥很快就會公開露面」，影片中不斷強調日期時間，似乎想藉此表達彭帥平安。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-21 09:56:43｜2021-11-21 09:58:54
胡錫進20日深夜PO出兩段影片，可以從第一段影片當中，看到彭帥穿著白色上衣，與教練、朋友坐在餐廳包廂裡頭，彭帥看上去顯得心情放鬆，但過程中不發一語。影片中一名男子說到「明天就是11月20號嘛」，然後立刻被旁人糾正「21！」。胡錫進在貼文中表示，彭帥與她的教練以及朋友一同在餐廳用餐，拍攝時間是11月20日（週六）。
另一段影片則是在餐廳門口拍攝，影片中一名穿著紫色羽絨外套的女子和一名穿著黑色羽絨衣的男子走進餐廳，女子雖然在影片之後回頭，但是她戴著毛帽與口罩，整段影片也沒有聲音，無法判斷這名女子是否為彭帥。影片一開始特寫玻璃上公告的「今日已消毒」以及「11月」的字樣，疑似是想要強調拍攝時間。
在胡錫進PO出影片後後，先前貼出彭帥生活照的中國官媒《央視》記者沈詩偉也在推特上分享了一段影片以及照片，從穿著上來看，與胡錫進分享的影片應為同一場合，影片當中，彭帥與鄰座相談甚歡，但餐廳人聲吵雜，也聽不見彭帥的聲音。另一張照片則為餐敘途中，大家一同拍照，可以看到彭帥笑得相當開心。沈詩偉僅表示，這段影片是彭帥朋友傳來的。
但不論是胡錫進還是沈詩偉分享的影片及照片，都無法證明彭帥是能自由行動，外界也持續質疑，為何不是由彭帥來發布訊息，而是由中國官媒相關人士來發布，且分享平台都是在推特上，中國網友若是不「翻牆」就無法看到相關消息。
彭帥11月初在微博上爆出，與中國國務院前副總理張高麗的不倫關係後，一直未公開現身，已引發國際社會越來越多關注，不僅聯合國和美國都已表達關注，要求證實彭帥安全；世界女子網球協會（WTA）也表態，若無真相，寧願退出中國市場。