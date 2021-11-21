彭帥聚餐影片演的？網友質疑：拍攝時為何提日期

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中一段影片拍攝到35歲的彭帥正進入一家餐廳，另一段影片則看到彭帥坐在餐桌旁與2女1男閒聊。
影片中的對話涉及網球比賽，男子說「明天是11月20日」，但其中1名女子馬上打斷他說，「是11月21日」或週日。影片中的彭帥顯得心情輕鬆，但沒開口說話。
但這2段畫面疑點重重，網友在胡錫進推文下方議論紛紛，@yyfswiftie說，「有個小疑問，為什麼錄像（錄影）的時候就在說『日期』這個關鍵的信息（訊息）呢？錄像人怎麼知道接下來要說什麼內容？如果是截的一段視頻（影片）的話，那錄像的動機是啥？這段話本身很平常，沒啥可記錄的，所以就是為了專門給『外界看的嗎』？那這樣的話是不是也可以理解為提前安排了？」
有網友直言：「舊的（影片）或是演的。」「這不代表不可能是安排好的宣傳。」「是啦，一點都不像演的，繼續宣傳吧。」
還有網友說：「此地無銀三百兩」「這彭帥的表情哪像是在和教練說話？教練如此強調明天11月21，還能再假一點嗎？」「在北京週六？應該很容易出面和世界上這麼多關心網球的朋友說兩句吧？非要用編輯的電子郵件，借人之手的視頻。世界這麼大，見個真人真難。」
「欲蓋彌彰，這個日期明顯是剪輯上的。」「彭帥出現的場景一看就是有編劇和導演！這樣受操控的場景比彭帥消失更可怕！我們知道他們在演戲！他們也知道自己在演戲！他們也知道我們知道他們在演戲！那他們在侮辱誰的智商？」
「想知道胡總編為何是中國14億人唯一能拿到這些影片的人，而且這兩段影片重點都不是放在日常生活，而是日期。總編，不是很合理。」
更有人直接表示：「讓她說話！」「我們才不在乎你分享什麼影片或照片，除非世界女子職業網球協會（WTA）可以和彭帥聯絡上，證實她安全，否則我們會一直為她奮戰。」
彭帥11月2日在新浪微博公布她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係後，一直未公開現身。
針對網路上出現的新影片，WTA主席賽門（Steve Simon）表示，他「很高興」見到這些影像，「仍不清楚她是否自由，且能不受脅迫或外來干預，獨自做決定和採取行動」。
賽門發表聲明說：「光是這段影片仍不足夠。我已明確表達應該要做什麼事，且我們與中國的關係正處於十字路口。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1101121