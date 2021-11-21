NBA／勇士就是票房保證 暫居龍頭帶動聯盟收視率提升
金州勇士本季目前戰績高居NBA第一，而一向在全世界擁有高人氣的他們，本季能重回聯盟列強行列，似乎也帶動了聯盟票房有所回溫。根據《Sports Business Journal》記者Austin Karp報導，目前賽季至今收視率前5好的比賽，勇士獨佔3場。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-21 10:59:40
在這次疫情爆發之前，NBA的票房就已經開始滑落，也逼使高層想出許多新的方法來刺激觀眾進場，但是有成效的不多。當時勇士主帥Steve Kerr和明星大前鋒Draymond Green受訪時皆表示，勇士的沒落和Curry的受傷，絕對是整體收視率降低的重要原因。
勇士前兩季因為改組以及傷病，導致票房滑落了超過一半，還被取消了一些全美直播的場次；但今年他們開季打出14勝2敗的戰績，成為聯盟目前唯一一支勝率超過85%的球隊，也連帶使得票房回溫。
今年《ESPN》和《TNT》的NBA比賽場均收視率為150萬，比前兩季高出7%，而前5高的比賽中，勇士獨佔3。其中10月20日對湖人的比賽收視率有338.5萬人收看，高居第一；11月17日對籃網，有229.3萬人收看，排名第2；11月13日對公牛，有198.3萬人收看，排名第5。
其實去年勇士的2場附加賽，就已經展現出他們巨大的商業價值了。對湖人那一場有560萬收視率，對灰熊的也有360萬，這數字甚至比一些季後賽場次都還要高。