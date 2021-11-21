兒重機「插」賓士車慘死！被問和解？父強忍悲痛不發一語
18日下午，屏東枋山鄉發生一起嚴重車禍，一輛重機與白色賓士相撞，重機瞬間直接「插入」白色賓士後車窗，騎士當場已無生命跡象，送醫後宣告不治；男大生父母趕往現場後，對於失去兒子的噩耗，不敢置信，全程不發一語，連檢察官詢問是否有意願與賓士車主和解，王父都沒有回應。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 11:07:01
死亡的重機騎士王姓男大生年約25歲，就讀澎湖科技大學，平常和家人住在澎湖，平時喜愛騎重機，最近來台灣騎車環島旅行，不料卻發生死亡車禍，魂斷屏東。
19日檢方到殯儀館相驗，初步研判是快速撞擊下，造成王姓騎士內臟幾乎全碎，導致多重器官衰竭死亡；男大生父親也到場認屍，全程悲痛不發一語，僅說兒子到台灣環島的事情他們知道，但過程中並未連絡，沒想到再次接到消息竟是天人永隔。
根據《三立新聞網》報導，男大生父親疑似無法相信兒子去世的事實，全程表情木然，就連檢察官詢問是否願意與肇事轎車和解，男大生父親都沒有回應。
整起事件發生在在18日下午2時左右，車禍地點在枋山鄉台一線省道454.9處南下方向，7-11海豚灣門市附近，賓士駕駛開車時與重機發生撞擊，賓士車上乘客僅受輕傷，騎士則當場失去生命跡象，送醫後不治；詳細車禍發生原因與肇事責任，仍待警方進一步釐清。（編輯：孫唯容）