黨若徵召選台中市長　蔡其昌：我已經準備8年了

民進黨中央確定六都市長提名機制，將由黨中央直接徵召，立法院副院長蔡其昌昨（20）日晚參加一場餐會時「鄭重」宣布，一切依黨的機制，若是他上場，絕對全力以赴，「因為我已經準備了8年」，如果是何欣純，蔡其昌說：「她是我妹妹，她能夠變『大尾』，再好不過。」
四項公投宣講，加上中二立委補選正如火如荼進行中，蔡其昌每天行程滿檔。昨晚中華職棒總會副秘書長蔡克斯在台中市一家餐廳舉辦生日餐會，蔡其昌不僅到場祝賀，在準備唱生日歌、切蛋糕前，蔡其昌為帶動氣氛，拿起麥克風煞有其事的說，「我有重大事件要宣布。」
昨天在場的還有立委張廖萬堅、莊競程，蔡其昌半開玩笑說，除了他自己，包括張廖萬堅、莊競程都是選市長的熱門人選，「黃國書最近比較不方便，不然他也會來。」
雖然蔡其昌並沒有宣布參選台中市長，但他在致詞前與同桌賓客談到市長選舉時「知無不言」。他說，現在沒有要不要宣布的問題，黨中央的機制很清楚，就是由黨主席徵召，如果要他上場，絕對全力以赴，從2013年底與林佳龍角逐次年市長黨內初選時，設在台中市區的服務處一直運作到現在，「一天都沒有關過」。
地方上藍綠陣營都傳說立委何欣純的動作也很大，蔡其昌挑明的說，「外界不必挑撥，何欣純就像我妹妹，我也希望她變『大尾』，黨若認為她可以選市長，代表她服務好、實力夠，那當然好呀！」
蔡其昌說，有些他與何欣純共同的群組裡，有人貼文「唯一支持何欣純」，他也覺得非常好，代表何欣純的努力被大家認可，「台中市除了國民黨以外，每位立委都跟我非常要好！」