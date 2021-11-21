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深夜送餐！上車愣見副駕「被霸占」　牠主動撒嬌：去妳家

▲美國一名女子日前深夜外送時，遇見一隻跳上車求收編！（圖／FB帳號Lauren Kasdan）
▲美國一名女子日前深夜外送時，遇見一隻跳上車求收編！（圖／FB帳號Lauren Kasdan）

編輯中心/綜合報導

2021-11-21 11:35:38

原來外送真的可以「送到家」！國外一名女子日前深夜跑外送，將餐點交給顧客後準備上車離開，卻在上車時驚見副駕駛座多了一名不速之客，牠不僅不離開，還熟門熟路地跳上她的大腿，彷彿在對她說：「將我送到妳家吧！」。

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▲蘿倫日前深夜跑外送時，遇見一隻黑白貓主動跳上車撒嬌。（圖／FB帳號Lauren Kasdan）
▲蘿倫日前深夜跑外送時，遇見一隻黑白貓主動跳上車撒嬌。（圖／FB帳號Lauren Kasdan）
原來這名外送員是來自美國肯塔基州的蘿倫Lauren Kasdan，日前她深夜11點跑外送時，抵達目的地時先搖下車窗確認地址，隨後將餐點送給顧客後就隨即回頭準備離開，沒想到一上車就驚見一隻黑白貓坐在副駕駛座上，牠看見蘿倫不僅沒有逃跑，反而熟門熟路地東聞西聞，甚至跳上她的大腿踏踏發出呼嚕嚕的聲音，好像在對牠說：「嘿！這是妳的車嗎？好像很溫暖欸！」。

▲雅典娜：這是妳的車嗎？好溫暖欸！（圖／FB帳號Lauren Kasdan）
▲雅典娜：這是妳的車嗎？好溫暖欸！（圖／FB帳號Lauren Kasdan）
蘿倫對於這名「毛毛客」感到相當驚訝，但是看他身材瘦弱，毛髮髒髒的又帶有跳蚤，研判牠應該是一隻浪浪，立刻帶牠回家並先取名「Athena雅典娜」。隔日蘿倫帶雅典娜到獸醫院檢查，得知牠雖已絕育但身上沒有晶片，因此先上網找尋是失主但多日未果，便決定直接領養牠！

▲雅典娜洗澡時不吵也不鬧。（圖／FB帳號Lauren Kasdan）
▲雅典娜洗澡時不吵也不鬧。（圖／FB帳號Lauren Kasdan）
▲雅典娜：那個，偶可以住下來嗎？妳都帶人家來惹…（圖／FB帳號Lauren Kasdan）
▲雅典娜：那個，偶可以住下來嗎？妳都帶人家來惹…（圖／FB帳號Lauren Kasdan）
蘿倫表示雖然自己與家人都是狗派，家中也有狗狗，但是當母親一看到雅典娜也立刻被牠的可愛征服，現在牠在母親家過著幸福的貓生，只能說雅典娜真的很聰明，懂得自己的奴才自己挑選呢！（編輯：陳珮瑜）

▲沒想到都是狗派的蘿倫家，馬上被雅典娜征服！（圖／FB帳號Lauren Kasdan）
▲沒想到都是狗派的蘿倫家，馬上被雅典娜征服！（圖／FB帳號Lauren Kasdan）
▲雅典娜：好險有跳上車，找到奴才了，耶！（圖／FB帳號Lauren Kasdan）
▲雅典娜：好險有跳上車，找到奴才了，耶！（圖／FB帳號Lauren Kasdan）
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