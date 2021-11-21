彭帥真現身？胡錫進再PO參加開幕式影片 仍未有說話機會
中國網球名將彭帥先前爆出與中國國務院前總理張高麗不倫關係之後，不僅微博貼文遭到刪除，彭帥也消聲匿跡，引發國際關注。中國官媒相關人士近來連連發出彭帥的生活照以及影片，試圖澄清「她是安全的」，但是仍然遭到許多網友質疑彭帥人身安全以及自由與否。中國官媒《環球時報》總編胡錫進在20日深夜PO出彭帥與友人、教練聚餐的影片之後，21日上午又再度分享一支影片，並指出彭帥「周日出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式」。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-21 11:41:44
胡錫進20日深夜一連PO出兩段影片，指出彭帥與教練、友人聚餐，影片中雖然有出現彭帥的身影，但是都聽不到彭帥的聲音，也無法證明彭帥能自由行動。21日一早，胡錫進再度以英文發布推文，發佈一段彭帥「周日出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式」影片，文中提及影片是由環球時報攝影記者在現場拍的。
從影片中可以看到，彭帥穿著運動服裝與其他人站成一排，主持人逐一介紹一同出席的人士，提到彭帥是「大滿貫冠軍，以及雙打世界第一」，只見彭帥仍然沒有說話，僅站出來與大家揮手致意後又站回隊列當中。但這段影片仍無法確定真偽，以及彭帥目前的人身安全和自由。
不論是出席開幕式，還是聚餐的影片，胡錫進都只在中國網友必須「翻牆」的推特上發布，網友在胡錫進的貼文下頭留言表示「在微博上發布吧」、「先恢復彭帥的自由跟發言權吧」。也有網友認為彭帥在影片當中面露不安。
彭帥11月初在微博上爆料，曾與中國國務院前副總理張高麗的不倫關係後，一直未公開現身，已引發國際社會越來越多關注。中國官方對此保持沉默，但在外界質疑聲浪越吵愈烈之後，中國《央視》記者沈詩偉19日在推特上張貼4張彭帥的生活照，胡錫進也在推特上以英文發推文，並張貼2段「彭帥和她的教練及友人在一家餐廳吃晚餐」的影片，還說「影片內容清楚顯示，那是於北京時間週六（20日）拍攝」。
但中方頻頻動作仍無法令外界釋疑，不僅聯合國和美國都已表達關注，要求證實彭帥安全；世界女子網球協會（WTA）也表態，若無真相，寧願退出中國市場；球王喬科維奇（Novak Djokovic）、前球后大坂直美等網壇名將紛紛發聲支持彭帥。