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勸「戴口罩」遭刺死！店員父痛失獨子：為何上班就丟了命

▲桃園蔣姓男子不滿被勸說戴口罩，砍殺蔡姓店員3刀，隨後不治身亡，警方已經逮捕蔣男歸案；接獲消息後，蔡父悲痛萬分，更不解表示，「兒子很乖，為什麼去上個班就丟了命？」（圖／翻攝畫面）
▲桃園蔣姓男子不滿被勸說戴口罩，砍殺蔡姓店員3刀，隨後不治身亡，警方已經逮捕蔣男歸案；接獲消息後，蔡父悲痛萬分，更不解表示，「兒子很乖，為什麼去上個班就丟了命？」（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-11-21 11:45:08｜2021-11-21 12:03:59

桃園市龜山區1間超商，今（21）日清晨發生駭人命案，一名蔣姓男子因不滿蔡姓超商店員勸導「戴口罩」，竟然「三進三出」超商，不僅拿口罩丟人，還持刀刺死蔡姓店員；接獲消息後，蔡父悲痛萬分，隨即趕往派出所，蔡父難過不解的表示「兒子很乖，為什麼去上個班就丟了命？」'

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據悉，死者蔡男是家中獨子，原本在林口其他超商工作，近日配合公司調度，才前往該社區超商支援，不料卻慘遭橫禍，命喪刀下。

▲桃園龜山區某超商驚傳命案，蔡男送醫急救後，仍不治身亡。（圖／民眾提供）
▲桃園龜山區某超商驚傳命案，蔡男送醫急救後，仍不治身亡。（圖／民眾提供）
據警方調查，整起事件發生在今天(21日)清晨五點多，蔣男因沒戴口罩進到超商，被店員蔡男勸導後，心生不滿，隨後再度戴上口罩進入超商，接著把口罩丟到蔡男身上、悻然離去，但是內心仍感到非常不滿。

最後，蔣男第三度進入超商，竟持水果刀、猛力往蔡男身上砍了3刀，造成其左胸三公分刀傷，導致蔡男當場失去呼吸心跳，雖被緊急送醫搶救，但還是仍宣告不治。

警方獲報到場，立即將蔣男制伏，並帶回偵訊。據了解，蔣男是該超商樓上的住戶，與蔡男之間並不認識；蔡父面對兒子不幸身亡、十分心痛，完全無法接受，他哽咽表示「我兒子很乖，平常都很好，為什麼去上個班就丟了命？」（編輯：孫唯容）

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