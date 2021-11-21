COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

快訊／連續16日「本土加零」　增9例境外、沒有死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心表示，今（21）日國內新增0例本土個案、9例境外移入，為4例男性、5例女性。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心表示，今（21）日國內新增0例本土個案、9例境外移入，為4例男性、5例女性。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-21 14:03:32｜2021-11-21 14:04:14

中央流行疫情指揮中心表示，今（21）日國內新增0例本土個案、9例境外移入，為4例男性、5例女性，另確診個案中，沒有新增個案死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心說明，今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自丹麥(案16632)、印尼(案16633)、美國(2例，案16634、案16635)、肯亞(案16636)、新加坡(2例，案16637、案16638)、柬埔寨(案16639)及聖克里斯多福及尼維斯(案16640)入境，入境日介於今(2021)年10月29日至11月19日。

指揮中心指出，案16636為20多歲肯亞籍女性，曾於肯亞確診(確診日調查中)，9月28日及10月21日於肯亞接種AZ疫苗，10月29日持搭機前3日內檢驗陰性報告自肯亞來臺參加比賽，並於機場採檢後至防疫旅館進行居家檢疫；個案入境當日採檢及11月10日檢疫期滿前採檢之核酸檢驗結果均為陰性，11月14日檢疫期滿後移至其他住所進行自主健康管理，11月20日依防疫規定再次進行採檢，於今日確診(Ct值32，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)。個案在臺期間並無症狀，衛生單位共匡列接觸者12人，其中11人為同行入境選手，因在自主健康管理期間與個案一同練習，故均列居家隔離，餘1人為賽事工作人員，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,310,870例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,292,189例排除)，其中16,529例確診，分別為1,885例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀