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果迷發威！10月手機銷售Top 20　iPhone 13系列霸榜前5名

▲Apple新款iPhone 13系列9月24日正式在台開賣，在10月時更趁著五倍券熱潮，衝上銷售排行榜。（圖／記者朱永強攝2021.9.25）
▲Apple新款iPhone 13系列9月24日正式在台開賣，在10月時更趁著五倍券熱潮，衝上銷售排行榜。（圖／記者朱永強攝2021.9.25）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-21 14:18:57

振興五倍券發威，iPhone 13新機上市一個月，熱銷榜上前五名仍是蘋果霸榜，其中iPhone 13 128G成為全台熱銷單機。根據市調機構GFK最新公布全台實體通路調查的數據， 10月手機市場整體銷售量為64.1萬部，較上月增加18.5萬部，總銷售量躍升4成、銷售額更是突破7成。通訊業者表示，蘋果新機iPhone 13已帶起一波5G換機潮，10月又在振興五倍券助攻下，銷售額與銷售量雙雙來到近2年新高，且多以中高階5G手機為主力，預期11月銷量更驚人。

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2021年10月台灣手機市場銷售排行出爐，通訊連鎖門市傑昇通信分析，本月適逢蘋果iPhone 13上市滿月，手機銷售榜單蘋果本月占8席，無庸置疑的iPhone 13 128GB成為全台熱銷單機，連iPhone 13 mini都重回榜單，物以稀為貴，缺貨潮反而讓果粉火力全開；安卓陣營依然由三星擔任扛霸子，摺疊新機Galaxy Z Flip3再度蟬聯安卓最賣旗艦機，且上昇一個名次，雙雙成為本月大贏家。

▲2021 年度 10 月台灣手機熱銷榜單。（表／傑昇通信彙整）
▲2021 年度 10 月台灣手機熱銷榜單。（表／傑昇通信彙整）
蘋果每年iPhone新機開賣的重頭戲，往往影響上市該月的台灣手機銷售狀況，沒想到上是滿月後，品牌銷量較上月成長43%，銷售額則成長近5成，成績更勝去年的iPhone 12。傑昇通信觀察，蟬連去年全年冠軍的iPhone 12掉到第十名，而本月再無任何iPhone 4G機型進榜，iPhone 11自上月跌出榜外到26名，本月更往後排到31名，顯見蘋果帶動5G換機潮的威力。

在台灣熱銷前20款手機之中，三星由A52S 5G（8GB/256GB）奪得本月全台安卓熱銷冠軍機型，甚至超越旗艦機蘋果iPhone 13 Pro Max 128G，前十名內，三星Galaxy A系列就占了三席。傑昇通信指出，三星持續以CP值高的機型搶市，加上電信商補貼，連進榜的旗艦機型Galaxy Z Flip3，現在不用2萬3就能入手，明顯讓消費者感受三星滿滿的誠意，難怪銷量持續成長。

而本月進榜的新機則是OPPO Reno6 Z及iPhone 13 mini，傑昇通信提到，OPPO這次擠下vivo，仍在熱銷榜上有4個席次，除了價格更低、各方面表現都不錯的AI三攝入門手機Reno6 Z，Reno6、A54及A74都分別下滑三個名次，已在10名之外；而上月還在28名的iPhone 13 mini 128GB，本月前進8名，後來居上進銷量榜，可見小手機再加上新色加持，魅力不減。

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