超商店員頻遭襲！規勸顧客戴口罩身亡 7-11總部鄭重回應
近期在超商連續發生數起暴力事件，已有3名超商店員受害，引發各界議論；今（21）日在桃園龜山區清晨一名蔣姓男子，因不滿超商店員規勸自己要戴口罩，竟然持刀猛刺蔡姓店員3刀，導致其搶救無效身亡，對此，7-11總部罕見回應，表示嚴厲譴責暴力行為，並全力配合警方調查。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 15:01:20
據悉，死者蔡男是家中獨子，原本在林口其他超商工作，近日配合公司調度，才前往該社區超商支援，據警方調查，整起事件發生在今天清晨五點多，蔣男因沒戴口罩進到超商，被店員蔡男勸導後，心生不滿，隨後再度戴上口罩進入超商，接著把口罩丟到蔡男身上、悻然離去，但是內心仍感到非常不滿。
最後，蔣男第三度進入超商，將店員從櫃檯內叫出，並直接持刀猛力往蔡男身上砍了3刀，蔣男更一路從店內猛刺蔡男至店外，現場血跡斑斑，造成蔡男左胸三公分刀傷，導致蔡男當場失去呼吸心跳，雖被緊急送醫搶救，但還是仍宣告不治。
蔣男身份也遭起底，為知名紙雕家，在其業界小有名氣，IG有上百名粉絲追蹤，更擔任設計公司總監，鑽研紙藝與文創類商品開發。
消息傳出後，7-11總部回應，目前全力配合警方調查，嚴厲譴責暴力行為，內部有一定作業規範避免與消費者起糾紛，將持續宣導，保護自身安全為優先。針對本案，將全力協助家屬處理後續事宜，同時提供必要照顧與關懷陪伴。
桃園市長鄭文燦也大為震怒，痛斥「店員依規定勸導，兇嫌就持刀殺害超商店員，殘暴的行為令人髮指」，表示強烈譴責暴力，已下令警方全力偵辦，並移請司法機關從嚴求處，務必給死者及社會一個清楚的交代。（編輯：孫唯容）