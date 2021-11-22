泰國影帝想吃臭豆腐　推《飲食男女》：李安是我偶像

2021年底最暖心的泰國喜劇愛情電影《我們的限時約定》（Go Away Mr. Tumor）已正式在台上映！在昨（21日）釋出的花絮影片（我們的限時約定 限時問答篇）中，男女主角回答如果能來台灣旅遊，第一個必吃的台灣美食？Min選了源自台灣的珍珠奶茶，並與阿南達解釋：「你不知道珍珠奶茶是台灣發明的嗎？去台灣一定要喝的！」阿南達則說：「我一定要先吃臭豆腐，超喜歡重口味的食物！」
娛樂中心／綜合報導
2021-11-22 01:00:00
而兩位也分享最喜歡的台灣影劇作品，Min秒回答「F4、杉菜」，她表示，台灣經典偶像劇《流星花園》紅遍全亞洲，連她也為之瘋狂，還即興的哼唱了主題曲《流星雨》；阿南達最喜歡的則是李安導演的《飲食男女》，他說：「李安導演是我的偶像，而《飲食男女》更是我心目中最棒的電影作品！至今都會再三回味，真的很喜歡這一部經典作品。」最後，兩人大展親和力，一人一句台語向台灣觀眾告白，阿南達逗趣地說「某哩哇ㄟ系」，甜美的Min也比起愛心手勢說「哇尬意哩」！
本片男主角泰國影帝阿南達先前貼心提醒觀眾，記得攜帶面紙觀賞《我們的限時約定》，電影溫馨感人的橋段相當催淚，而電影上映後，已有影迷哭了好幾包面紙，表示看完後勁太強，非常感動！網友貼文分享：「《我們的限時約定》用一個即將逝去的花漾生命，以及她與朋友、家人、愛人之間難分難捨的真情，提醒大家人生苦短、愛要及時。」《我們的限時約定》全台熱映中！
電影《我們的限時約定》描述帕朵（皮查雅薇塔娜莫迪里 飾）在25歲生日那天倒楣透頂，不僅因為吐槽老闆而丟了工作、發現天菜男友劈腿，更在意外昏倒後發現自己罹患了淋巴癌。住進醫院後，帕朵對主治醫生卡文（阿南達艾華靈漢 飾）一見鍾情，醫生成為她幻想世界中的男主角。在家人、好閨密的陪伴下，枯燥痛苦的抗癌歷程變得無比歡樂，更讓帕朵想要努力活下去。帕朵能戰勝病魔嗎？一場充滿歡笑與淚水的動人故事，即將展開...。（編輯：楊穎軒）