屈中恆忽略「行房暗示」被罵翻　竟讓老婆等到睡著

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夫妻倆被問到覺得對方至今差別最大是什麼，屈中恆說Vicky結婚前輕聲細語，嬌滴滴的還會逗自己笑，這是自己最欣賞她的部分，之前2人還在交往時，屈中恆會開車送Vicky去pub上班，自己轉去跟朋友聚會，聚會完大概2、3點再去接她下班，有次聚會喝多了直接醉倒，朋友只好打給Vicky，Vicky就要帶爛醉如泥的屈中恆回家，而隔天中午屈中恆起床後，就相當愧疚，還沒開口跟她道歉，Vicky就溫柔的說了句：「下次不要喝那麼多了」。
不過婚後口氣卻大不相同，屈中恆表示小孩開始上小學後，有次Vicky要他簽聯絡簿，他就想說Vicky簽就好，結果2人推來推去後，Vicky一氣之下邊捶衣櫃邊飆出不雅詞句，讓屈中恆沒有生氣反而是傷心，Vicky則愧疚解釋，當下可能是情緒長期累積，才爆發出來。屈中恆透露夫妻倆之前滿常小吵、小鬧，但是這一年來難得完全沒吵架，屈中恆就開玩笑地說：「因為疫情的關係，都戴著口罩就懶得開口。」
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