COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

屈中恆忽略「行房暗示」被罵翻　竟讓老婆等到睡著

▲屈中恆（右）忽略行房暗示，讓老婆Vicky（左）等到睡著。（圖／衛視提供）
▲屈中恆（右）忽略行房暗示，讓老婆Vicky（左）等到睡著。（圖／衛視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-22 11:30:00

藝人屈中恆和Vicky結婚19年，育有有4個寶貝千金，近來Vicky在節目《一袋女王》透露與屈中恆婚前如膠似漆，對方連開手排車都要牽著她的手，沒想到婚後自己偶爾穿得性感一點，暗示屈中恆「今天早一點進來，不要看電視看太晚」，但常常自己卻等到睡著，氣說屈中恆根本是故意的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Vicky、屈中恆結婚19年。（圖／衛視提供）
▲Vicky（左）、屈中恆（右）結婚19年。（圖／衛視提供）
Vicky控訴屈中恆婚前只要2人停紅燈就一定會親嘴，睡覺時也都會緊緊抱在一起睡，如今Vicky要牽手會被屈中恆嫌棄有手汗，想抱一下被嫌體溫高，連錄影前一天睡覺時不小心碰到他的大腿，竟然被要求睡過去一點。Vicky說自己偶爾穿得性感一點想製造情趣，還暗示愛在客廳看電視的屈中恆「今天早一點進來，不要看電視看太晚」，但通常自己都會等到睡著，然後醒了就隔天早上了，對此，屈中恆解釋：「絕對不是故意的，電影還沒演完嘛！」

▲Vicky透露婚後被屈中恆嫌棄手汗。（圖／Vicky臉書）
▲Vicky透露婚後被屈中恆嫌棄手汗。（圖／Vicky臉書）
夫妻倆被問到覺得對方至今差別最大是什麼，屈中恆說Vicky結婚前輕聲細語，嬌滴滴的還會逗自己笑，這是自己最欣賞她的部分，之前2人還在交往時，屈中恆會開車送Vicky去pub上班，自己轉去跟朋友聚會，聚會完大概2、3點再去接她下班，有次聚會喝多了直接醉倒，朋友只好打給Vicky，Vicky就要帶爛醉如泥的屈中恆回家，而隔天中午屈中恆起床後，就相當愧疚，還沒開口跟她道歉，Vicky就溫柔的說了句：「下次不要喝那麼多了」。

不過婚後口氣卻大不相同，屈中恆表示小孩開始上小學後，有次Vicky要他簽聯絡簿，他就想說Vicky簽就好，結果2人推來推去後，Vicky一氣之下邊捶衣櫃邊飆出不雅詞句，讓屈中恆沒有生氣反而是傷心，Vicky則愧疚解釋，當下可能是情緒長期累積，才爆發出來。屈中恆透露夫妻倆之前滿常小吵、小鬧，但是這一年來難得完全沒吵架，屈中恆就開玩笑地說：「因為疫情的關係，都戴著口罩就懶得開口。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀