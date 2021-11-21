E級主播穿太露挨轟　發「透視照」反擊：為自己活

27歲東森財經台女主播林佑之擁有33E傲人上圍，出眾外型曾登上PTT表特版，鄉民點名「轉台過去只想看她」，雖然上班時好身材藏在套裝之下，但私下喜歡小秀性感的林佑之，偶爾會放福利照到社交網站，不過因此招來不少酸言，對此，本人回應：「我只想活成我喜歡的樣子。」
娛樂中心／綜合報導
2021-11-21 15:59:01｜2021-11-21 16:12:01
林佑之昨（20日）在IG發文，提及華南期貨的裸女桌曆爭議，讓她心有戚戚焉，「因為我休假的打扮也遭受過批評」，工作外常以展露身材的衣著入鏡，林佑之曾被批評「穿的沒有記者主播該有的樣子」，她聲明：「從來不是為了想紅或想跟誰較量，我只是單純在IG保留檯面上+檯面下『100%的林佑之』！」
對於被質疑私服尺度，林佑之舉例，一般人也不會去問蔡依林放假為何只穿背心、牛仔褲，「上班的我沒有忘記本分，也並沒有靠粉絲牟利，就連業配、通告都沒接。我只想活成我喜歡的樣子，沒有義務活成『社會期待』的樣子。」
本篇發文配上一張自拍，林佑之穿一件淺藍色蕾絲上衣，鏤空設計讓飽滿雙峰、深邃事業線忽隱忽現，主播賴家瑩留言力挺：「我喜歡妳所有模樣，不管上班或休假，因為妳就是怎麼樣都美膩（麗）的佑之！」網友也聲援：「做自己才是最美」、「藝術眼光看待有那麼難嗎」、「沒關係，怎麼穿都可以」。（編輯：楊穎軒）