COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

阿伯上山遭蛇吻！開刀2次清創5次　竟是超毒泰國眼鏡蛇

▲64歲男子上山健行遭蛇吻中毒。（示意圖／非當事人／取自pixabay）
▲64歲男子上山健行遭蛇吻中毒。（示意圖／非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-21 15:47:58

本月初，台中一名64歲周姓男子，清晨前往台中大坑9號步道健行，不料竟慘遭蛇吻，且毒性甚烈，所幸當有其他山友發現、立即報案，也有熱心人士以小貨車將他載下山，並交接給前來的救護車，經院方2次開刀、5次清創，才終於撿回一命。對此，市府觀旅局也派員到醫院探視，初步研判是外來種的泰國眼鏡蛇所咬，因此於官網、步道入口張貼警示，也提醒山友多加注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《自由時報》報導，當天周男於清晨，就到9號步道健行，因當時天色還未全亮，他途中疑似踩到蛇類，腳踝慘遭蛇吻受傷，沒走幾步就毒性發作倒地，雖然有山友經過緊急報案，並被居民在下山移送救護車，但毒性猛烈，已錯過最佳黃金時間。

據了解，該毒性較本土蛇類高出數倍，導致毒素迅速自腳踝蔓延到小腿、大腿，周男在醫院歷經2次開刀、5次清創手術，才終於保住一命。而醫院透過血液檢測，研判是遭外來種的泰國眼鏡蛇所咬，且這幾天還要再進行第3次手術。

周男因經濟不佳，手術的龐大醫藥費讓其陷入困境，觀旅局表示，目前已請社會局提供相關的急難救助，也會啟動公共責任意外險的機制，希望能幫助周男度過困境。觀旅局強調，已於官網、步道入口加強宣導，若不小心被毒蛇咬傷，應避免亂動肢體，儘可能記住蛇類特徵，提供醫師作為治療參考。（編輯：林盈君）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀