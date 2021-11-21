阿伯上山遭蛇吻！開刀2次清創5次 竟是超毒泰國眼鏡蛇
本月初，台中一名64歲周姓男子，清晨前往台中大坑9號步道健行，不料竟慘遭蛇吻，且毒性甚烈，所幸當有其他山友發現、立即報案，也有熱心人士以小貨車將他載下山，並交接給前來的救護車，經院方2次開刀、5次清創，才終於撿回一命。對此，市府觀旅局也派員到醫院探視，初步研判是外來種的泰國眼鏡蛇所咬，因此於官網、步道入口張貼警示，也提醒山友多加注意。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 15:47:58
據《自由時報》報導，當天周男於清晨，就到9號步道健行，因當時天色還未全亮，他途中疑似踩到蛇類，腳踝慘遭蛇吻受傷，沒走幾步就毒性發作倒地，雖然有山友經過緊急報案，並被居民在下山移送救護車，但毒性猛烈，已錯過最佳黃金時間。
據了解，該毒性較本土蛇類高出數倍，導致毒素迅速自腳踝蔓延到小腿、大腿，周男在醫院歷經2次開刀、5次清創手術，才終於保住一命。而醫院透過血液檢測，研判是遭外來種的泰國眼鏡蛇所咬，且這幾天還要再進行第3次手術。
周男因經濟不佳，手術的龐大醫藥費讓其陷入困境，觀旅局表示，目前已請社會局提供相關的急難救助，也會啟動公共責任意外險的機制，希望能幫助周男度過困境。觀旅局強調，已於官網、步道入口加強宣導，若不小心被毒蛇咬傷，應避免亂動肢體，儘可能記住蛇類特徵，提供醫師作為治療參考。（編輯：林盈君）