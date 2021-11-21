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內幕／一個核四各自解讀　朱立倫、侯友宜公投爭議零溝通

▲國民黨主席朱立倫在公投立場定調「四個同意」，被爆出事前未與地方溝通，尤其極具爭議的核四議題，也未與新北市長侯友宜協調。（資料照／記者羅婉庭拍攝）
▲國民黨主席朱立倫在公投立場定調「四個同意」，被爆出事前未與地方溝通，尤其極具爭議的核四議題，也未與新北市長侯友宜協調。（資料照／記者羅婉庭拍攝）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-21 16:26:30｜2021-11-21 16:50:50

距離公投倒數27天，針對國民黨主席朱立倫定調「四個同意」，黨內異音始終無法弭平，尤其在地方，不滿的聲音更是洶湧。一名新北地方人士指出，黨中央喊出四個都同意，地方空間壓縮，且未與地方溝通，忽略了地方首長將面臨的難題。

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對於國民黨中央的公投戰略，地方人士指出，朱立倫一開始就沒定調好在公投戰中角色，讓基層認為黨中央沒有經過評估。國民黨提案只有兩個，另外兩個是由民團提出，應為兩個同意、兩個尊重比較合邏輯。

該人士表示，四案的主從關係應劃分清楚，才能擬出正確的戰略與戰術，但黨中央卻自亂陣腳。反萊豬、公投綁大選兩案應強烈宣示、力拚到底；民團的珍愛藻礁、重啟核四則是表態支持、從旁幫助、力挺，讓民團知道「國民黨挺你，但不取代你」。

但是，該人士說，黨中央一開始沒有界定清楚，基層及市府無所適從，支持度勢必疲軟。無論四個案子領銜人是誰，國民黨第一時間都要全面迎戰，但2＋2的立場必須清晰，拍板後就不再改口。尤其，從公投開打至今，從朱立倫本身的談話中也可發現他曾數度轉變態度，卻擅自對外稱「與侯友宜立場完全一致」，事實上從未協調。

該人士指出，在核四議題上，朱立倫沒有跟地方市府溝通，就自行定案，並要求各縣市配合，讓侯友宜與核心團隊十分無奈。就新北立場，核四考量點一定不同，且核四議題的民意始終是一半一半，市府怎麼表態都會得罪另一半，「要地方首長如何選連任？」沒有戰略、沒有戰術，更沒有溝通，既然藍綠都定調公投是2022前哨戰，就不應忽略地方首長與立委面臨的問題，直白來說，若侯友宜跟著四都同意，新北市民情何以堪？2022的選票恐怕直接少一半。

該人士分析，單就侯友宜立場，核四爭議分為兩個層面。首先，在情感面部分，新北已經有兩座電廠，為何核四還要放在新北市？不僅建廠在此，核廢料也囤放在此已經11年，市民無奈誰能體會，這是為何侯友宜沒有條件喊重啟核四，而演變成民眾眼中「一個侯友宜各自解讀」、與國民黨內「一個核四各自解讀」的尷尬場景。

另外，從技術面看，核四若重啟已非原廠專案團隊，該人士以汽車舉例，若今天決定量身定做一台賓士車，找了德國團隊處理，後來合作過程出問題而解約，改找了Toyota廠商來繼續製作，「完成之後還能稱作一台賓士車嗎？」沒有人能完全保證核四重啟的技術性問題，侯友宜身為市長，更不可能為不確定性背書，曾為新北市長的朱立倫不應忽略其中關鍵與困難，若不改變行事風格，未來朱立倫將面臨更多困境。

對此，黨內人士回應，黨中央論述從頭到尾都是「兩個主推、兩個尊重民團」，針對民眾期待投票的口號則是「四個都同意、台灣更美麗。」認為新北該名人士可能對公投動態發展陌生，黨中央不會苛責，也體諒地方政府對某些案的尷尬。

該人士說，對核四，朱立倫一貫主張「有核安才有核電」，這個主張跟這些地方首長，應該立場差不多，建議各界毋須替民進黨製造見縫插針的空間。

他喊話，最後衝刺階段，必須集合所有力量，所有黨公職、黨籍民代都應該跟基層民眾站在一起，到各菜市場、廟口，把關民眾食安、對環保、缺電、民主議題宣講發聲，「用行動展現決心」，齊心對民進黨投下不同意票。

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