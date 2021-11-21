台大政治系連線！黃韋鈞揪吳崢、戴瑋姍林口宣講公投

距離12月18日公投倒數4週，民進黨新北市議員參選人黃韋鈞今（21）日早上在2位台大政治系學長姐新北市議員戴瑋姍、台北市議員參選人吳崢的陪同下，一同到林口公有市場進行宣講，合組「台大政治系連線」，以自身學術專業與政治工作的經驗，除傳達「四個不同意、台灣更有力」，也鼓勵大家一定要出來投票，台灣的民主才有未來。其中，更有攤商送上自製的火鍋料與香腸，希望大家吃飽才有元氣，繼續為台灣打拚。
記者黃宣尹／綜合報導
2021-11-21 15:57:07
黃韋鈞今日發起市場公投宣講活動，第一站就到林口的公有市場，面對面跟所有的鄉親民眾溝通，用大家「聽得懂」的語言，傳達「四個不同意，台灣更有力」的訴求。黃韋鈞表示，4項公投當中，跟林口最息息相關的，就是珍愛藻礁公投。有人提議，如果第三接收站要遷移，可以搬到台北港，但這牽涉的將是大量的土地徵收與行政作業，且天然氣管線將綿延陸路40公里、海路50公里，新北市民的人生安全將有相當的風險。因此，為了林口人的安全，藻礁公投一定不同意，新北才能更有力。
戴瑋姍則說，核四的工程分包成800多項，就是拼裝車，根本難以運轉。她也提到，核四不但無法符合原能會的安全標準，且還蓋在斷層上，只要發生危險，80公里內的地區都收到影響，就連林口都無法倖免。
吳崢也提到，若是台灣跟福島一樣發生核災，有輻射外洩事故，不止周遭不能住人，台灣的農產品也會賣不出去。並且，台電核能處長許永輝已說核四不該上路，「當驗車的人都說車子沒驗過，你還會想開上路嗎？」，大家一定要來投下不同意票。
而今日宣講過程中，更有熱情的攤商送上自製的香腸與火鍋料，希望「台大政治系連線」3人能夠吃飽飽、有精神，繼續為台灣打拚。