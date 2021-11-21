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美亞特蘭大機場安檢站傳槍響乘客慌逃　竟是槍枝走火惹禍

▲美國亞特蘭大機場是全球最繁忙的機場之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國亞特蘭大機場是全球最繁忙的機場之一。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-21 16:05:28

美國即將迎來感恩節假期，正值交通最繁忙的時刻，美國亞特蘭大機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）20日傳出槍響，讓在場旅客嚇的驚慌逃竄，機場緊急關閉、航班一度中斷。警方指出，這起事件並非攻擊事件，而是有旅客攜帶的槍枝意外走火，雖然是虛驚一場，但這起意外事件仍造成現場3人受傷。

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根據《CNN》報導，這起意外事件發生在當地時間20日下午1時30分，美國運輸安全局（Transportation Security Administration，TSA）指出，一名旅客的行李在安檢站通過X光檢驗時，檢測到「違禁物品」，海關人員隨即上前檢查行李，過程中要求這名旅客不得碰觸行李，沒想到這名旅客仍衝向行李，並抓起手槍，就在這個時候，槍枝走火了。

所幸槍枝並沒有擊中任何人，僅擊中旅客攜帶的物品。不過巨大的槍響，在機場內引起恐慌，其他旅客嚇的驚慌逃竄，有人丟下行李就逃跑，還有旅客蹲下、匍匐離開現場現場相當的混亂，還有人有人跑到停機坪上避難。TSA的聲明指出，這起意外事件中出現了3名傷者，但都是在疏散過程中受傷，其中2人已經被送往醫院，沒有生命危險。

這起事件也造成機場短暫關閉，《CNN》一名記者當時搭乘的飛機正好落地，就聽到機長廣播「有槍手正在行凶」，並告訴乘客，他們還無法獲准下飛機。不過在確認沒有槍手威脅之後，機場隨即公告已經安全，乘客與機場員工均沒有危險。

▲亞特蘭大機場乘客違規攜槍走火，民眾驚慌逃跑，現場一片混亂。（圖／翻攝自推特）
▲亞特蘭大機場乘客違規攜槍走火，民眾驚慌逃跑，現場一片混亂。（圖／翻攝自推特）
事件發生當天正值美國感恩節假期前交通最繁忙的時刻，全美各地19日共有220萬旅客通關，是美國自疫情爆發以來最高的單日紀錄。

《CNN》報導指出由於當時是安檢時發生走火事件，目前警方已經鎖定攜槍旅客的身份，並且對他發出逮捕令，罪名包含在商業機場攜帶隱藏武器、重罪犯攜帶槍枝、魯莽使用等。

美國喬治亞州2014年通過一項法案，准許民眾攜帶獲許可的槍枝到機場、酒吧、學校和教堂等公共區域，當時引發了不少爭議。不過在聯邦的法律下，攜帶武器進入TSA的檢查區仍屬違法。

TSA局長派科斯克（David Pekoske）先前曾指出，旅客攜帶槍枝至機場問題相當嚴重。TSA報告顯示，2021年前10個月在安檢站查獲了4650支槍枝，比起2019年一整年查獲的數量多出逾200支。

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