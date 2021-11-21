車禍害正妹「臉破牙斷」！男自稱義消趕勤務 遭警狠打臉
本月12日晚間9時許，台中市大里橋發生一起車禍事故，當時20歲的賴姓男子駕駛自小客車，行經國光路一段大里橋北端時，與19歲的陳姓機車騎士發生碰撞，造成陳男手腳擦傷，後座的劉女牙齒斷裂，臉部受傷，全身多處擦傷。事後劉女家屬指控，女兒送醫動了6個小時手術，但對方卻不聞不問；賴男則自稱是義消，表示當時要趕去執勤、有亮警示燈及鳴笛，還稱是機車先來撞的，雙方因此爭論不休。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 16:24:52
21日台中市霧峰交通分隊表示，該起事故目前仍在鑑定中，但經初步調查，賴男並非義消人員，但汽車卻私自裝設警示燈及警笛，已違反《道路交通安全管理處罰條例》，加上賴男又無照駕駛、違規左轉，均將依規定開罰。
據了解，劉女家屬控訴，賴男自稱是義消，於轉彎時說有鳴笛等，但女兒跟男友是綠燈直行，看到當下閃避不及撞上，痛斥賴男事後不聞不問，當天做完筆錄後，就自稱要去處理火災，人就沒再出現。賴男則反駁「我沒有撞他們，是那個男生騎很快撞我車頭，我時速只有20而已」，雙方互嗆提告法院見。
事發之後，賴男在當地社團「大里霧峰在地人」PO文，自稱當時在趕勤務，且有開啟警示燈及鳴警笛，希望民眾提供行車記錄器，協助還原車禍發生經過。但自稱義消的說詞卻遭警方打臉，不久之後賴男隨即刪文。目前該起事故仍待警方鑑定、釐清肇責。（編輯：林盈君）