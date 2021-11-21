COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

車禍害正妹「臉破牙斷」！男自稱義消趕勤務　遭警狠打臉

▲大里橋上發生車禍，汽車駕駛賴男自稱義消趕勤務，反遭警方打臉。（圖／翻攝大里霧峰在地人）
▲大里橋上發生車禍，汽車駕駛賴男自稱義消趕勤務，反遭警方打臉。（圖／翻攝大里霧峰在地人）

編輯中心/綜合報導

2021-11-21 16:24:52

本月12日晚間9時許，台中市大里橋發生一起車禍事故，當時20歲的賴姓男子駕駛自小客車，行經國光路一段大里橋北端時，與19歲的陳姓機車騎士發生碰撞，造成陳男手腳擦傷，後座的劉女牙齒斷裂，臉部受傷，全身多處擦傷。事後劉女家屬指控，女兒送醫動了6個小時手術，但對方卻不聞不問；賴男則自稱是義消，表示當時要趕去執勤、有亮警示燈及鳴笛，還稱是機車先來撞的，雙方因此爭論不休。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大里橋車禍，汽車駕駛賴男自稱義消趕勤務，遭警方打臉。（圖／翻攝大里霧峰在地人）
▲大里橋車禍，汽車駕駛賴男自稱義消趕勤務，遭警方打臉。（圖／翻攝大里霧峰在地人）
21日台中市霧峰交通分隊表示，該起事故目前仍在鑑定中，但經初步調查，賴男並非義消人員，但汽車卻私自裝設警示燈及警笛，已違反《道路交通安全管理處罰條例》，加上賴男又無照駕駛、違規左轉，均將依規定開罰。

據了解，劉女家屬控訴，賴男自稱是義消，於轉彎時說有鳴笛等，但女兒跟男友是綠燈直行，看到當下閃避不及撞上，痛斥賴男事後不聞不問，當天做完筆錄後，就自稱要去處理火災，人就沒再出現。賴男則反駁「我沒有撞他們，是那個男生騎很快撞我車頭，我時速只有20而已」，雙方互嗆提告法院見。

事發之後，賴男在當地社團「大里霧峰在地人」PO文，自稱當時在趕勤務，且有開啟警示燈及鳴警笛，希望民眾提供行車記錄器，協助還原車禍發生經過。但自稱義消的說詞卻遭警方打臉，不久之後賴男隨即刪文。目前該起事故仍待警方鑑定、釐清肇責。（編輯：林盈君）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀