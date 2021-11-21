歷經埋伏跟監！刑事局破獲3黑幫販毒集團　直搗老巢逮7嫌

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根據調查了解，這些黑幫分子以「自產、自銷一條龍」方式，要求旗下小弟租賃有門禁管制的出租套房，作為毒咖啡包分裝工場，且為逃避警方查緝，約每2個月就會轉移據點。
黑幫販毒集團由小弟南下拿取毒品原料，返回出租套房自行分裝封口成毒咖啡包，再由幫派大哥媒合買家後，派小弟快遞送到買家手中。
專案小組歷經4個月埋伏跟監，並掌握這些黑幫販毒經營模式後，分別報請新北、桃園地檢署檢察官指揮偵辦，分別於10、11月間，在台北市萬華區、新北市新莊區及樹林區等地，陸續發動6波查緝行動，成功破獲芳明館、血鷹幫及竹聯幫仁堂明仁會所經營的販毒集團。
同時於10月底，查緝到芳明館大哥34歲陳姓男子（綽號小仔）等2嫌，另緝獲血鷹幫成員林姓男子等3嫌，以及竹聯幫仁堂明仁會成員黃姓女子等2嫌，均涉嫌運輸、分裝及販毒。
專案小組還連搗6處毒咖啡包分裝場，共計查扣空氣長槍2把、手槍1把、毒品咖啡包成品4218包，以及安非他命、梅片、大麻、搖頭丸等多種毒品，初估上述毒品總市價約新台幣3000餘萬元。
全案詢後將7嫌依法送地檢署偵辦，3案的3名主嫌都被法院裁定收押。（編輯：戴光育）
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