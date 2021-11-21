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歷經埋伏跟監！刑事局破獲3黑幫販毒集團　直搗老巢逮7嫌

▲刑事局破獲3黑幫販毒集團，直搗老巢逮7嫌。（圖／翻攝畫面）
▲刑事局破獲3黑幫販毒集團，直搗老巢逮7嫌。（圖／翻攝畫面）

中央社

2021-11-21 17:57:37

（中央社記者黃麗芸台北21日電）有黑幫自行與中南部毒品原料商洽取製毒原料，再由旗下成員租賃套房，作為毒咖啡包分裝工場，並媒合買家快遞派送牟利，刑事局循線逮血鷹幫、芳明館及竹聯幫成員等7嫌送辦。

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刑事局今天舉行記者會，偵查第三大隊第一隊長鄭偉豪表示，日前掌握情資，有多名不法幫派分子看準COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情鬆綁商機，逕與中南部毒品原料商合作洽取製毒原料，意圖共謀販賣毒品咖啡包及各式毒品牟利。

根據調查了解，這些黑幫分子以「自產、自銷一條龍」方式，要求旗下小弟租賃有門禁管制的出租套房，作為毒咖啡包分裝工場，且為逃避警方查緝，約每2個月就會轉移據點。

黑幫販毒集團由小弟南下拿取毒品原料，返回出租套房自行分裝封口成毒咖啡包，再由幫派大哥媒合買家後，派小弟快遞送到買家手中。

專案小組歷經4個月埋伏跟監，並掌握這些黑幫販毒經營模式後，分別報請新北、桃園地檢署檢察官指揮偵辦，分別於10、11月間，在台北市萬華區、新北市新莊區及樹林區等地，陸續發動6波查緝行動，成功破獲芳明館、血鷹幫及竹聯幫仁堂明仁會所經營的販毒集團。

同時於10月底，查緝到芳明館大哥34歲陳姓男子（綽號小仔）等2嫌，另緝獲血鷹幫成員林姓男子等3嫌，以及竹聯幫仁堂明仁會成員黃姓女子等2嫌，均涉嫌運輸、分裝及販毒。

專案小組還連搗6處毒咖啡包分裝場，共計查扣空氣長槍2把、手槍1把、毒品咖啡包成品4218包，以及安非他命、梅片、大麻、搖頭丸等多種毒品，初估上述毒品總市價約新台幣3000餘萬元。

全案詢後將7嫌依法送地檢署偵辦，3案的3名主嫌都被法院裁定收押。（編輯：戴光育）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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