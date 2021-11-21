2021屏東無人機教育推廣活動　潘孟安親身體驗

屏東縣政府為讓民眾了解遙控無人機有趣之處及相關管理規範， 21 日結合屏東縣無人機協會於遙控無人機飛行場，舉辦「 2021 屏東無人機教育推廣活動」，現場除邀請專業飛手進行噴射機表演炒熱氣氛外，縣長潘孟安也操作穿越機升空進行第一人飛行視角體驗 (FPV) ，現場觀眾透過螢幕觀看縣長無人機飛行第一視角，體驗不一樣的視覺衝擊與飛行快感。

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▲縣長潘孟安也操作穿越機升空進行第一人飛行視角體驗(FPV)，現場觀眾透過螢幕觀看縣長無人機飛行第一視角，體驗不一樣的視覺衝擊與飛行快感。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.21）

潘孟安表示，為了回應廣大飛友們的期盼，縣府團隊規劃於明 (111) 年進行飛行場改善工程，希透過建置辦公室、停車場、廁所等硬體設施的改善，提供該飛行場更完善的服務品質，希望未來在飛行場的使用上，能讓飛友們更舒適，吸引更多飛友前來使用，也歡迎各地飛友前來無人機飛行場大展身手，感受屏東多一度的熱情和美景。

潘孟安指出，縣府也特別在高樹鄉南華國小打造 AI 智慧農業學校，並向民用航空局爭取設立 25 公斤 以上 150 公斤 以下的遙控無人機高級測驗場，致力打造「農業智慧科技」為主軸的創新創業基地及遙控無人機的友善環境。

縣府交通旅遊處表示，此活動內容以法規宣導及互動體驗方式來呈現，結合穿桿賽表演、模型展示、有獎徵答及手擲機趣味競賽等多樣化活動，讓民眾不只是靜態觀賞吸睛的無人機，更能在參與活動過程實際體驗無人機的好玩之處。

▲潘孟安指出，縣府也特別在高樹鄉南華國小打造AI智慧農業學校，並向民用航空局爭取設立25公斤以上150公斤以下的遙控無人機高級測驗場。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.21）