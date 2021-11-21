COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

2021屏東無人機教育推廣活動　潘孟安親身體驗

▲屏東縣政府為讓民眾了解遙控無人機有趣之處及相關管理規範，21日結合屏東縣無人機協會於遙控無人機飛行場，舉辦「2021屏東無人機教育推廣活動」。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.21）
▲屏東縣政府為讓民眾了解遙控無人機有趣之處及相關管理規範，21日結合屏東縣無人機協會於遙控無人機飛行場，舉辦「2021屏東無人機教育推廣活動」。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.21）

記者黃正忠／屏東報導

2021-11-21 20:00:00

屏東縣政府為讓民眾了解遙控無人機有趣之處及相關管理規範，21日結合屏東縣無人機協會於遙控無人機飛行場，舉辦「2021屏東無人機教育推廣活動」，現場除邀請專業飛手進行噴射機表演炒熱氣氛外，縣長潘孟安也操作穿越機升空進行第一人飛行視角體驗(FPV)，現場觀眾透過螢幕觀看縣長無人機飛行第一視角，體驗不一樣的視覺衝擊與飛行快感。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲縣長潘孟安也操作穿越機升空進行第一人飛行視角體驗(FPV)，現場觀眾透過螢幕觀看縣長無人機飛行第一視角，體驗不一樣的視覺衝擊與飛行快感。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.21）
▲縣長潘孟安也操作穿越機升空進行第一人飛行視角體驗(FPV)，現場觀眾透過螢幕觀看縣長無人機飛行第一視角，體驗不一樣的視覺衝擊與飛行快感。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.21）
潘孟安表示，為了回應廣大飛友們的期盼，縣府團隊規劃於明(111)年進行飛行場改善工程，希透過建置辦公室、停車場、廁所等硬體設施的改善，提供該飛行場更完善的服務品質，希望未來在飛行場的使用上，能讓飛友們更舒適，吸引更多飛友前來使用，也歡迎各地飛友前來無人機飛行場大展身手，感受屏東多一度的熱情和美景。

潘孟安指出，縣府也特別在高樹鄉南華國小打造AI智慧農業學校，並向民用航空局爭取設立25公斤以上150公斤以下的遙控無人機高級測驗場，致力打造「農業智慧科技」為主軸的創新創業基地及遙控無人機的友善環境。

縣府交通旅遊處表示，此活動內容以法規宣導及互動體驗方式來呈現，結合穿桿賽表演、模型展示、有獎徵答及手擲機趣味競賽等多樣化活動，讓民眾不只是靜態觀賞吸睛的無人機，更能在參與活動過程實際體驗無人機的好玩之處。

▲潘孟安指出，縣府也特別在高樹鄉南華國小打造AI智慧農業學校，並向民用航空局爭取設立25公斤以上150公斤以下的遙控無人機高級測驗場。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.21）
▲潘孟安指出，縣府也特別在高樹鄉南華國小打造AI智慧農業學校，並向民用航空局爭取設立25公斤以上150公斤以下的遙控無人機高級測驗場。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.21）
為了讓民眾可以親身體驗無人機的樂趣，現場也準備DIY手擲機讓民眾可以帶回家，讓家長們可以一同和小朋友親子同樂造飛機，相關場地資訊可於屏東縣政府交通旅遊處官網查詢，亦可電洽屏縣府交通旅遊處洽詢。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀