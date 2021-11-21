遭顏寬恒誤喊為發言人 林楚茵：我支持的是年輕有為的他
台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒，日前介紹發言人時，把「白喬茵」誤喊「楚茵」。林楚茵今（21）日參加新北第二選區市議員參選人李宇翔服務處成立大會時表示，她要跟大家鄭重宣布，林楚茵挺民進黨，挺的是像李宇翔年輕有為的年輕人。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-21 17:30:32
林楚茵說，顏寬恒參加中二選區補選，但開記者會介紹發言人，卻不斷喊她的名字，一直說「我們家楚茵」很漂亮，拿下口罩多5000票，但她從以前開始就是支持台灣本土、愛台灣的政黨與候選人。
林楚茵表示，李宇翔現在29歲靠自己打拚，但顏寬恒26歲就買台中七期豪宅，但是一般人認真打拚過30歲可能還沒辦法買到第一間房子。顏寬恒說做事不用講Ｘ話，卻是買房不用繳貸款、有爸真好。
表態投入參選新北二選區市議員的參選人李宇翔，今位於林口區粉寮路一段的服務處成立，找來立法委員趙天麟、新北市議員何博文、張志豪、台北市議員阮昭雄，以及立委王定宇、林楚茵到場力挺。
李宇翔表示，林口、五股、泰山區是他從小到大生長就業的地方，畢業後即回到家鄉服務，至今已將近7年。9月他宣布參選議員後，今在林口、五股、泰山三區中間點的地段設置第一個服務處，盼未來擴大服務民眾。