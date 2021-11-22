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多國祭新防疫限令　歐洲、澳洲數萬民眾示威表不滿

▲歐洲COVID-19疫情升溫，奧地利、荷蘭等國紛紛收緊防疫措施，激怒人民上街示威。圖為不滿防疫措施的奧地利民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲COVID-19疫情升溫，奧地利、荷蘭等國紛紛收緊防疫措施，激怒人民上街示威。圖為不滿防疫措施的奧地利民眾。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-22 05:00:00

（中央社海牙20日綜合外電報導）歐洲COVID-19疫情升溫，奧地利、荷蘭等國紛紛收緊防疫措施，激怒人民上街示威。澳洲雪梨等大城民眾也參與抗議活動，反對當局祭出的特定職業疫苗強制令。

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荷蘭13日重啟部分封城令，當局祭出至少3週防疫限制，現正在計劃禁止未接種疫苗的民眾進入部分場所，即所謂的「2G選擇」（2G option）。

繼港口城市鹿特丹昨天發生反防疫暴力示威，海牙（The Hague）今天也發生騷動，民眾朝員警丟擲石塊和煙火，縱火燒腳踏車；警方說，海牙有7人遭逮捕。

另外，數千名不滿最新防疫措施的民眾今天齊聚阿姆斯特丹；南部城市布雷達（Breda）也有千人聚集，拉起「不要封城」的布條。

示威活動主辦方表示，參與者反對荷蘭總理呂特（Mark Rutte）拒讓未打疫苗民眾進入酒吧和餐廳的計畫，並說：「人們想要精彩的生活，所以前來這裡（抗議）。但我們不是暴民，我們沒有鬧事。」

奧地利昨天宣布，22日起全國局部封鎖，除出門工作和必要採買和運動外，不得外出。疫苗強制令則於明年2月1日上路。大約4萬人今天響應極右派自由黨（FPO）的號召，現身位於維也納的總理官邸附近，高舉譴責「新冠獨裁」和「社會分裂」的布條，抗議政府祭出防疫新規。

甚至有部分抗議者戴上寫著「未接種疫苗」的黃色星星，對照納粹時代下、猶太人被迫佩戴黃色六芒星。

奧地利內政部長內哈默（Karl Nehammer）在聲明中表示，抗議者此舉「侮辱了數以百萬計納粹獨裁的受害者及其家屬」。

克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）今天也有數千人遊行；丹麥則有約1000人在首都哥本哈根（Copenhagen）抗議政府計畫恢復公務員的新冠通行證。

此外，澳洲第一大城雪梨今天約有一萬人上街遊行，其他大城市也發生了抗議活動，表達對特定職業疫苗強制令的不滿。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1101121

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