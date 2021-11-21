允許設台灣代表處　立陶宛前總理：料與中國斷交

「駐立陶宛台灣代表處」於18日正式掛牌運作，顯示出台灣與立陶宛的外交關係有一大進展，但中國對此勃然大怒，一舉將立陶宛外交關係降為「代辦級」。立陶宛前總理思科威爾內里（Saulius Skvernelis）先前受訪指出，台灣順利設立代表處，實際上意味立陶宛已經決定中斷與中國的外交關係。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-21 18:25:45
根據《衛星通訊社》報導，斯科威爾內里19日接受立陶宛新聞廣播電台採訪時指出，立陶宛與台灣互相設立代表處，代表著「立陶宛選擇了與其他國家截然不同的道路」。斯科威爾內里表示，代表處只是性質或名稱不同，但內容相同，顯然就是直接將與中國的關係畫上句號，不會再與中國有任何外交、貿易或是經濟關係。
思科威爾內里在2016年至2020年擔任立陶宛總理，現職為國家議會議員。
報導指出，立陶宛與中國的關係因立陶宛打算設立台灣代表處而惡化。隨後中國召回自己駐立陶宛的大使，立陶宛也進行同樣處理。中國更停止向立陶宛的鐵路貨物運輸，並且減少對立陶宛企業的貸款額度。
北京當局21日舉動進一步升級，中國外交部發出聲明表示要將立陶宛的外交關係降為「代辦級」。當有建交的兩國雙邊關係惡化，但未達斷交程度時，會召回大使，將外交關係降至代辦級。代辦為較低層級的外交代表，位階低於大使和公使，但職權相同。
根據《路透社》報導，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）19日表示，將與美國簽署價值6億美元（約台幣167億元）的出口信貸協議。美國此舉旨在緩解立陶宛遭中國打壓造成的財政損失。