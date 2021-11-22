防止國防裝備機密外洩中國　日本擬訂新法

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日本政府正籌備制訂新法案，內容將記載對於已簽署的國防採購合約若有所質疑，日本政府可更改合約。日本政府希望2023年度開始運用新法，法案將提交明年的國會進行審議。
根據新法，負責審查的機關是防衛省（相當於國防部）的主管，以取得國防合約的供應商為對象，將調查供應商所使用的零件、電腦等連結網路通訊回線。目前這類檢查都是委由供應商進行自主管理。
報導說，新法將被列為岸田內閣所重視的經濟安保之一環，目的在於防止由供應鏈外洩機密。中國的通訊設備大廠華為製造的產品等可能成為新法的適用對象。
日本防衛省在採購國防裝備時會將自衛隊所要求的用途等重要資訊交付給飛機、彈藥等裝備的供應商，如果藉由國防裝備中所安裝的零件、通訊器材等將重要資訊外洩的話，國防設備的弱點或作戰情報很可能外洩海外，網路攻擊等的風險也大增。
由於美國與日本將共同開發戰機等軍備，美國多次敦促日本須加強網路安全。日本政府2019年度起就通令政府所有省廳（部會）機關不得採購安保上有風險的通訊器材。
報導說，日本將與歐美各國進行國防裝備的共同開發，但前提是要做好情報保護的合作。新型飛彈、新世代戰鬥機等的國產裝備的開發需求增多，供應商積極做好情報保護對策至為重要。
近年來，日本國內的國防產業陸續遭受駭客攻擊。2020年以來，三菱電機、NEC等與防衛省有交易的企業陸續遭駭，一般認為，這可能是經由中國進行所進行的駭客攻擊。
日本政府正研擬防止日本技術被轉為軍事利用的「經濟安保推動法案」，預定提交明年國會審議。法案包括技術專利限制公開、支援供應鏈強韌化等4項。（編輯：高照芬）1101121