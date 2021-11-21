國民黨公投宣講 朱立倫：四個同意就是桃園人的共同堅持
國民黨六都公投宣講今（21）日下午在桃園登場，面對故鄉桃園的鄉親，國民黨黨主席朱立倫在台上致詞時表示，「四個同意，台灣更美麗，這就是我們的民意，這就是我們桃園人的共同堅持。」
記者李春台／桃園報導
2021-11-21 18:34:08｜2021-11-21 18:46:45
國民黨公投宣講今天在中壢龍岡地區舉辦，除了黨主席朱立倫外，包括前主席江啟臣、前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康及台南市議員謝龍介、台北市議員羅智強還有多位黨籍立委都上台宣講。
針對公投議題，除了國民黨開講之外，民進黨今天同樣也在桃園舉行公投說明會，媒體問到是否有相互較勁意味？朱立倫表示，桃園是他的家鄉，桃園也最有正義感，桃園人也希望能貫徹民主，公投跟大選能在一起，護藻礁更是桃園人共同的心願，也希望拚經濟，「四個同意，台灣更美麗，這就是我們的民意，這就是我們桃園人的共同堅持。」
朱立倫說，國民黨接下來在各地還是會遍地開花、螞蟻雄兵地靠民眾的力量來對抗民進黨無限的資源，尤其民進黨現在動用府院黨所有的資源，用各種力量、各種宣傳，來模糊焦點、混淆視聽，國民黨一定會把人民的心聲反映出來。