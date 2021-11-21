COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

國民黨公投宣講　朱立倫：四個同意就是桃園人的共同堅持

▲朱立倫在台上致詞時表示，「四個同意，台灣更美麗，這就是我們的民意，這就是我們桃園人的共同堅持。」（圖／記者李春台攝，2021.11.21）
▲朱立倫在台上致詞時表示，「四個同意，台灣更美麗，這就是我們的民意，這就是我們桃園人的共同堅持。」（圖／記者李春台攝，2021.11.21）

記者李春台／桃園報導

2021-11-21 18:34:08｜2021-11-21 18:46:45

國民黨六都公投宣講今（21）日下午在桃園登場，面對故鄉桃園的鄉親，國民黨黨主席朱立倫在台上致詞時表示，「四個同意，台灣更美麗，這就是我們的民意，這就是我們桃園人的共同堅持。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨公投宣講今天在中壢龍岡地區舉辦，除了黨主席朱立倫外，包括前主席江啟臣、前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康及台南市議員謝龍介、台北市議員羅智強還有多位黨籍立委都上台宣講。

針對公投議題，除了國民黨開講之外，民進黨今天同樣也在桃園舉行公投說明會，媒體問到是否有相互較勁意味？朱立倫表示，桃園是他的家鄉，桃園也最有正義感，桃園人也希望能貫徹民主，公投跟大選能在一起，護藻礁更是桃園人共同的心願，也希望拚經濟，「四個同意，台灣更美麗，這就是我們的民意，這就是我們桃園人的共同堅持。」

▲朱立倫說，國民黨接下來在各地還是會遍地開花、螞蟻雄兵地靠民眾的力量來對抗民進黨無限的資源。（圖／記者李春台攝，2021.11.21）
▲朱立倫說，國民黨接下來在各地還是會遍地開花、螞蟻雄兵地靠民眾的力量來對抗民進黨無限的資源。（圖／記者李春台攝，2021.11.21）
朱立倫說，國民黨接下來在各地還是會遍地開花、螞蟻雄兵地靠民眾的力量來對抗民進黨無限的資源，尤其民進黨現在動用府院黨所有的資源，用各種力量、各種宣傳，來模糊焦點、混淆視聽，國民黨一定會把人民的心聲反映出來。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀