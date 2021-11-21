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PLG／富邦熱身賽啟用多人輪換　許總坦言球隊年齡是考量

▲林志傑切入禁區。（圖／PLG提供）
▲林志傑切入禁區。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/台北報導

2021-11-21 19:04:29

P.League+熱身賽最後一天的賽事，衛冕軍富邦勇士要對上的是桃園領航猿，這一場兩隊的投籃命中率都不高，但富邦靠著更好的失誤控制以及團隊籃板，終場以89:74贏球。

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富邦這一場大部分主力都有上場，洋將則是登錄塞瑟夫及辛特力兩位上賽季就在的外籍球員。上半場兩隊打得有來有往，富邦取得些微領先；但易籃在戰後，辛特力單節4顆三分球拉開分數，富邦最多一度領先到26分。

末節兩隊都換上許多年輕球員磨練，分數有來有回，但比賽懸念已經不大。本季表現頗受外界關注的領航員主將施晉堯，此役攻下兩隊最高的20分，盧峻翔也有19分進帳；不過富邦團隊多點開花，4人得分上雙，最終收下比賽。

富邦總教練許晉哲賽後受訪時表示，關注比賽應該會發現這幾場熱身賽他們刻意讓登陸的13人都上場比賽，這樣的用人方式可能會讓一些比較低潮的球員，在打不好後就比較難獲得上場時間。

射手張耕淯這幾場發揮的比較不是很理想，許總直言這就和去年周桂羽的情況有點像，「他還在找跟其他人發揮的方式，還在學習我們球隊的打法。」至於球隊靈魂人物林志傑目前的狀況，許晉哲則是相信他會找到方式調整。

至於為什麼在熱身賽開始就使用多人調度的方式？許總不諱言也是為今年的賽季做考量。作為PLG平均主力球員年齡最大的球隊，面對更漫長的賽季，富邦想要完成衛冕，整季體能的維持會是重要的關鍵因素。「球員不會主動服老，所以怎麼給他們足夠的時間去調整，就是我們教練團的工作。」

至於領航猿方面，教頭鄭志龍則坦言若是開季要以速度致勝，那他們今天的表現還不夠好，「若是要打快速球風，那後備球員和先發的防守強度不能相差太大；而且在攻防轉換上要給對手更大的壓力，才能給先發足夠的休息時間，在第四節關鍵時刻有好的發揮。」

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