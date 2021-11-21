3刀刺死超商店員！紙雕師黑歷史曝光 曾自曝父親是角頭
21日清晨，桃園市龜山鄉某超商發生命案，29歲的蔡姓男店員，因規勸41歲的蔣姓男子戴口罩，遭蔣男狠捅3刀斃命。消息曝光後，蔣男被起底是一名紙雕工藝師，過去曾擔任遺體修復、遊戲設計師等，而他還曾上過電視節目《台灣啟示錄》，自曝以去世的父親，生前市一名幫派角頭，還透露小時候的荒唐歲月。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 20:42:15｜2021-11-21 20:42:51
蔣男曾提及，父親生前是幫派中一名中高階角頭，後因「一清專案」出國避風頭，直到他小學快畢業父子2人才重逢。但之後他被送往新加坡讀書，獨自在異鄉的他，開始沉淪抽菸、嗑藥、酗酒、打架等，直到上大學才逐漸恢復正常。他畢業後於2006年，在香港某遊戲公司擔任主架構師，是年薪破百萬的人生勝利組，後因為父親病重才放棄高薪回台，父子倆的關係逐漸破冰和解。
而蔣男豐富的人生經歷，到如今成為一名紙雕師，出過書上過節目，且在業界小有名氣，如今卻持刀殺害超商店員，淪為階下囚，也讓被害者家屬承受天人永隔之痛。（編輯：林盈君）
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