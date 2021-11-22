波蘭控白俄持續送移民至邊界　企圖破壞歐洲穩定

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根據法新社，這些移民拋棄在母國的一切，花了數以千計的美元，持觀光簽證搭機進入白俄，他們決心要進入歐盟。
這波衝突迅速演變成東西歐大對峙的局面。否認挑起危機的白俄當局日前似乎改弦易轍，除於18日清除邊界附近一處移民營地，並開始把一些移民送回伊拉克。
然而波蘭表示，白俄政府還是繼續用卡車把數以百計的移民載往邊界，據信約有10名移民死於寒冬低溫。
波蘭邊防警衛今天在推特（Twitter）表示：「20日有一群大約100名非常凶猛的外國人，被白俄軍人帶到邊界後，試圖強行闖進波蘭，遭波蘭部隊阻止。」
邊防警衛表示，昨天發生208起移民強行從白俄闖進波蘭未遂的案例，比19日稍多，但仍遠低於17日記錄到的501起。波蘭與白俄的鄰國立陶宛也說，昨天有44名移民試圖越境遭阻止，人數為一週以來最低。
10多名來自伊拉克的移民昨天在白俄邊界告訴立陶宛新聞網站Delfi，白俄官員不顧他們想回伊拉克的意願，強行使用軍用卡車把他們載到那裡。
波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天上午造訪愛沙尼亞，與該國總理卡拉斯（Kaja Kallas）討論這次危機，今天稍晚他也將訪問立陶宛和拉脫維亞。
莫拉維茨奇說：「今天在波蘭的東側邊界，我們正在對付一場新型戰爭，這種戰爭把移民、不實資訊當成武器，是一種混合作戰。」他並提到，各方正在討論對白俄進一步實施經濟制裁。
莫拉維茨奇還在推特上形容，這波移民危機是冷戰以後「破壞歐洲穩定的最大企圖」，「波蘭不會屈服於脅迫，並將盡己所能來捍衛歐盟邊界」。
魯卡申柯19日則告訴英國廣播公司（BBC），白俄軍人「絕對有可能」曾幫助移民進入歐盟，但他否認策劃這波移民行動。他說：「我們是斯拉夫人，我們有善心，我國軍人知道移民要去德國，可能有人曾幫助他們。但我可沒邀請他們來這裡。」
波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）昨天表示，白俄現已改變戰術，轉為引導規模較小的移民群，分別從多個地點越境。
波蘭「共和報」（Rzeczpospolita）今天公布由SW Research調查公司所做的民調顯示，55.1%的波蘭人憂心這場邊界危機可能升級成正規武裝衝突。
然而昨天在波蘭首都華沙（Warsaw）和靠近白俄邊界處，也有數百人參與抗議，要求給予移民協助。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101121