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CNN分析：彭帥事件可能衝擊北京冬奧

▲中國女網名將彭帥（前中）安危引發關注。美媒分析，這起事件可能對明年初北京冬奧造成影響。圖為中國網球公開賽21日在微博張貼彭帥出席賽事活動照片。（圖取自weibo.com/chinaopen）
▲中國女網名將彭帥（前中）安危引發關注。美媒分析，這起事件可能對明年初北京冬奧造成影響。圖為中國網球公開賽21日在微博張貼彭帥出席賽事活動照片。（圖取自weibo.com/chinaopen）

中央社

2021-11-22 08:43:00

（中央社西雅圖17日綜合外電報導）中國網球女將彭帥自曝遭前副總理張高麗性侵後幾乎銷聲匿跡，官媒公布畫面也無法平息外界對她人身安全與自由受限的疑慮。美媒分析，這起事件可能對明年初北京冬奧造成影響。

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美國有線電視新聞網（CNN）20日刊登曼哈頓維爾學院（Manhattanville College）運動學教授巴斯（Amy Bass）的評論稱，事件曝光後，中國外交部一再拒絕就此發表評論，並聲稱這不是「外交問題」，但世界女子職業網球協會（WTA）仍決定率先站出來反對中國。相形之下，美國職籃NBA、國際奧林匹克委員會（IOC）的態度可說差異甚大。

巴斯認為，由於彭帥身為為三屆奧運選手，也是國際社會重要組成分子，國際奧委會應該重新檢視其既定的「沉默外交」（quiet diplomacy）政策。

儘管綜觀歷史，奧運之前的爭議事件並不算少見，但隨著北京完成再次主辦奧運的準備工作，圍繞中國的風暴卻愈演愈烈。

雖然美國總統拜登和中國國家主席習近平最近透過視訊會晤，此舉被認為有助雙方避免衝突，然而，拜登18日在白宮回應記者提問時也坦言，正在考慮外交抵制北京冬奧。

巴斯認為，在球王喬科維奇（Novak Djokovic）、前球后大坂直美和小威廉絲（Serena Williams）等網壇重量級人物紛紛公開聲援彭帥、要求調查事件真相後，世界領導人、外交官以及他們所代表的國家和機構也應該跟進。WTA主席賽門（Steve Simon）甚至比其他人更進一步，要求針對此事向中國問責。（譯者：施施/核稿：林治平）1101121

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