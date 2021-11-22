NOW早報／超商店員遭刺！鄭文燦怒：請司法機關從嚴求處

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消息傳出後，桃園市長鄭文燦大為震怒，痛斥「店員依規定勸導，兇嫌就持刀殺害超商店員，殘暴的行為令人髮指」，表示強烈譴責暴力，強調已下令警方全力偵辦，並移請司法機關從嚴求處，務必給死者及社會一個清楚的交代，同時也請社會局及相關局處同仁協助家屬善後。
今日天氣／越晚越冷！今日北、東北下探15度 中南部也轉冷
中央氣象局預報，今（22）日清晨鋒面通過後，東北季風將增強或大陸冷氣團將南下，這波冷空氣除了讓北部、東半部及中部的山區降雨機率提高之外，也讓全台各地氣溫明顯下降。
溫度方面，上午開始北部、東北部將率先降溫，中南部、東部及東南部地區傍晚也會開始降溫，並且氣溫越晚越冷，北部及東北部低溫約落在15、16度左右，其他地區低溫約17、18度，感受上較涼冷，提醒民眾適時添加衣物注意保暖。北部高溫則約20度，中南部高溫約26、27度。
攻擊事件頻傳！超商店員勸戴口罩慘死 指揮中心回應了
全台繼今年5月中旬，爆發新冠肺炎疫情以來，指揮中心隨即發布戴口罩規定，若違規可依傳染病防治法開罰。不料近期，卻頻傳出超商店員規勸客人戴口罩，反遭對方挖眼、甚至刺殺命案，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，感謝並予以肯定店員協助規勸，但若對方堅持不戴口罩，逕予舉發即可，減少跟顧客正面衝突進而發生意外，另外，也會針對此類事件，請檢調介入從嚴偵辦。
21日清晨，桃園41歲的蔣姓男子，因被29歲的蔡姓超商店員規勸戴口罩，竟憤而持刀返回刺殺蔡男，蔡男身中3刀、當場失去生命跡象，送醫搶救不治。由於近期因口罩事件，超商店員頻遭攻擊，莊人祥表示，因勸導可能會遭受類似的攻擊事件，所以提高口罩罰則也只能治標不治本，但絕對會請檢警單位從嚴偵辦。
前妻Keanna曬新歡！謝和弦隔空祝福 「仇恨告一段落」
歌手謝和弦去年與Keanna正式離婚，今年4月娶莉婭進門，雖然與前妻已經離婚，但雙方時常在社群媒體上隔空互嗆，意外的是現任太太莉婭20日突然公開向Keanna道歉，相隔沒多久，謝和弦也在臉書發文表示：「彼此都能幸福展開全新生活。」
在謝和弦還是已婚身分時，他多次帶著莉婭一起出遊，讓當時的正宮Keanna怒告侵害配偶權，二審將於23日宣判，莉婭20日突然在臉書發文向Keanna認錯，「我侵害了妳的配偶權，我搶了妳的老公！」坦承自己是「法院認證的小三」。Keanna並沒有回應此事，反而自爆新戀情，提到現在過得很快樂。
謝和弦在莉婭發文後，緊接著在臉書上透露：「願所有仇恨、報復都告一段落，彼此都能幸福展開全新生活。謝謝老婆莉婭一路的不棄不離，所有壞天氣，因為妳開始放晴，烏雲不再籠罩著生命。」似乎是在祝福前妻，也希望兩人的恩怨能就此終結。
中職／全壘打王林智勝！生涯289轟助兄弟例行賽完美收尾
中信兄弟昨（21）日再度於主場台中洲際球場迎戰樂天，兄弟靠著7局下「大師兄」林智勝轟出滿貫砲，加上單場雙安5打點，最終幫球隊以6:4逆轉勝，中繼成功也由「小黑」吳俊偉拿下中繼王。
兄弟此役推出華德茲先發，不過他主投7局失3分，無關勝敗，也好險有林智勝遮一發滿貫砲，才讓樂天無法反擊。
樂天曾仁和前6局投得虎虎生風，不過7局下先被岳政華內野安打，周思齊也敲安，陳子豪被保送上壘，林智勝一棒轟出右外野反方向滿貫砲，吳俊偉27次中繼成功，也拿下中繼王表現。
林智勝也在8局下敲出安打再追加打點，單場5打點，有機會入選台灣大賽最終名單。
面試說什麼最容易被錄取？「一句話」被推爆：請明天上班
一般來說我們在找工作的時候，總是會先遞履歷，接著接到電話通知去面試，但不少人都會擔心說錯話而錯失工作機會，對此，就有網友討論「面試時講哪一句話會直接被錄取？」貼文引發熱議。
原PO在 PTT 貼文指出「在面試時，您講哪一句話就會直接錄取呢？有這方面的八卦嗎？」事實上，這是很多新鮮人的煩惱，有人甚至為了面試不僅做足功課，還上網觀看面試技巧，只盼有個安穩的工作。
貼文一出，吸引許多網友歪樓回應「你好，我爸爸是...」、「我什麼都願意學，還願意付學費」、「背景喊出來吧」、「我是支持 XX 政黨，你好」、「你好，我加班不用錢」、「本來想說靠背景的，但有背景根本不用面試」、「搞到最後面試官自己老爸」。
不過，也有網友認真回答「就說可以配合公司加班」、「薪水不重要，會配合公司加班」、「薪水比照公司，可以配合加班」、「講出配合加班絕對無敵啦，薪水也是，慣老闆一堆」。（編輯：賴禹妡）