共軍10年內不攻台？美前國務卿：中國將試圖削弱台灣主權
隨著中國對台灣的軍事威脅提升，台海局勢緊張升溫。不過美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日接受《CNN》報導專訪時指出，他認為中國解放軍在未來10年不會攻打台灣，不過北京「完全有可能」會試圖削弱台灣地位。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-22 09:33:07
高齡98歲的季辛吉先前曾擔任過美國國家安全顧問以及國務卿，並為時任美國總統尼克森（Richard Nixon）1972年的中國訪問之旅鋪路，被世人視為是國際戰略大師級人物。
根據《彭博社》報導，季辛格接受《CNN》節目「札卡利亞GPS」（Fareed Zakaria GPS）訪問時表示，「我不認為（中國解放軍）在10年內會對台灣進行全面攻擊，這是我目前的看法。」
季辛吉表示，所有人都想成為「對中鷹派」，所有人都假定中國決心主宰世界，認為那是中國的首要目標，但是美中之間不應成為敵人與競爭對手。
季辛吉認為，美國總統拜登與中國國家主席習近平兩人在日前進行視訊峰會之後，局勢已經開始朝著不同的方向前進。
季辛吉告訴《CNN》，「我們的首要目標應該是要避免對抗。」不過季辛吉也指出，「我們可以預見中國將採取措施，來削弱台灣表現出實質自主的能力。」