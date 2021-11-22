彭帥凸顯中國人權劣跡　五眼聯盟商討杯葛北京冬奧

我是廣告 請繼續往下閱讀
世界女子職業網球協會（WTA）率先發難，要求彭帥的指控「必須獲全面、公平、透明且不遭審批的調查」，並發表「不惜撤出中國市場」聲明。美國白宮、聯合國、英國外交部也陸續呼籲對指控內容進行調查、北京應就彭帥的下落提供可驗證的證據。
溫布頓網球賽（Wimbledon）20日晚間也發布聲明，表示正與WTA合作，試圖透過管道了解彭帥安危；溫布頓也希望彭帥了解，她的福祉是世界網球社群首要關切。
「泰晤士報」（The Times）報導，英國正與情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）其他成員國「積極討論」外交杯葛即將於明年2月在北京舉行的冬季奧運。「五眼聯盟」成員國包括英國、美國、澳洲、紐西蘭、加拿大。
彭帥事件為中國惡劣的人權紀錄再添一筆。報導指出，杯葛選項包括由「五眼聯盟」所有成員國發表聯合聲明，但英國、澳洲、加拿大較有可能聯合行動。
包括外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、前保守黨黨魁史密斯（Sir Iain Duncan Smith）等共5名批判北京立場鮮明的英國國會議員17日致函首相強生（Boris Johnson），要求他外交抵制北京冬奧、禁止官員出席。不過，首相辦公室目前對外仍表示尚未作相關決定，並援引強生過去說法指出，英國長期以來不支持杯葛運動賽事。
對於有報導指出她支持外交杯葛北京冬奧，外交大臣特拉斯（Liz Truss）20日晚間不願證實。一名親近她的消息人士指出，較有可能的結果是由副部長級以下官員出席大會。（編輯：曹宇帆）1101122