歐洲實施訪疫管制不平靜 多國爆警民衝突

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法國警方將在今天調派特種警察前往瓜德羅普恢復當地秩序。
法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）表示：「當前的情勢無法接受也不能容忍。」
瓜德羅普員警與撲滅火勢的消防隊員也遭槍擊，4家藥房被搗毀，並有數輛汽車起火燃燒，於此同時，抗議民眾設置路障阻止維安部隊推進。
至於在比利時首都布魯塞爾，不滿防疫管制措施的民眾走上街頭並與警方爆發衝突，鎮暴警察發射強力水柱與催淚瓦斯，民眾則朝警方扔擲石塊與煙霧彈。
路透社報導，警方表示，參與示威抗爭的民眾大約有3萬5000人，起初還算平和，隨後爆發暴力衝突。
路透社記者目擊，在歐盟執委會（European Commission）總部前的交通要道，警方以強力水柱為掩護推進，而身穿黑色帽T的抗議民眾朝員警丟石塊。
面對警方以鎮暴隊形步步進逼，抗議民眾手牽手並高喊「自由」，一名抗議者手持標語：「當極權成為事實，革命就是義務。」
也有抗議民眾丟煙霧彈與爆竹，不過警方表示，隨後情勢已逐漸緩和。
而在荷蘭，不滿政府頒布防疫管制而引發的暴動已連續兩天，警方表示，他們今天逮捕數十人。
荷蘭港市鹿特丹（Rotterdam）自19日晚間爆發「暴亂狂歡」（orgy of violence），檢方說，期間警方被迫開槍，4名民眾中彈。
荷蘭境內多個城市已連續兩晚不平靜，此前政府當局為遏止驟增的確診病例而實施局部封城。
海牙警方21日晚間指控示威民眾縱火焚燒單車，並破壞市中心停放單車的電子停車柱。
警方發表聲明說：「民眾朝警方丟大批的爆竹，並從屋頂丟石塊。」員警則以強力水柱撲滅火勢，總共19人因襲警等罪名被捕。
暴動期間5名員警受傷，一輛載運病患的救護車，行經衝突地點車窗被石塊砸碎。
南部林堡省（Limburg）的斯泰因（Stein）與羅蒙得（Roermond）共有13人因朝警方丟爆竹而被捕。（譯者：曹宇帆）1101122