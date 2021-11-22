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金馬58／能否奪金有得失心　許富翔坦言：我也是人

▲許富翔首次執導劇情長片就相當亮眼，近來積極跑映後QA宣傳。（圖／翻攝《詭扯》臉書）
▲許富翔首次執導劇情長片就相當亮眼，近來積極跑映後QA宣傳。（圖／翻攝《詭扯》臉書）

記者臺孝婷/專訪

2021-11-22 09:28:35｜2021-11-22 09:54:24

40歲的導演許富翔以拍攝劇情短片起家，2016年以《16個夏天》奪下第50屆金鐘獎最佳導演獎，成功鑲金。他今年首次挑戰執導劇情長片，以黑色喜劇《詭扯》將男女配角劉冠廷、百白成功送進台北電影獎並奪下大獎。《詭扯》除了獲得韓國第25屆富川國際奇幻影展評審團大獎外，更一口氣入圍第58屆金馬獎8項大獎，成績斐然。對此日前許富翔接受《NOWnews今日新聞》採訪時坦言，對於得不得獎其實還是有得失心。

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▲陳柏霖、劉冠廷、陳以文、黃尚禾、百白、侯彥西、林鶴軒、「全聯先生」邱彥翔、洛可杉等人出席《詭扯》首映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.10）
▲陳柏霖、劉冠廷、陳以文、黃尚禾、百白、侯彥西、林鶴軒、「全聯先生」邱彥翔、洛可杉等人出席《詭扯》首映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.10）
許富翔近來行程滿檔，除了要照顧剛生下女兒的陳意涵外，更積極和《詭扯》劇組台灣跑透透宣傳，昨（21）日是他在老婆生產完後第一天重訪工作崗位，許富翔笑說當時喊話要超過陳意涵和劉以豪演出的《比悲傷更悲傷的故事》2.4億票房，現在看起來似乎有點難。《詭扯》融合了黑色幽默、懸疑、鬼片、警匪追逐等元素，上映後獲得大批粉絲好評，許富翔一開始提出來想拍多風格的電影，只是想多試試看，「還以為只說說而已。」

▲陳意涵（右一）和許富翔（左二）合體出席記者會。（圖／記者陳思誼攝）
▲陳意涵（右一）和許富翔（左二）日前一起合體出席記者會，替《詭扯》造勢。（圖／記者陳思誼攝）
直到後來確定找陳意涵客串演出片中女鬼，許富翔才開始尋找其他角色，後來他想到了陳柏霖，「我相信我的劇本可以吸引他，再加上大發（陳意涵）可以說服他，他又剛好有空。」但坦言一開始也不確定陳柏霖來做喜劇可以呈現多少，經過這次的合作，許富翔和陳柏霖快速培養出好感情，2人接下來又合作了Disney+ 登台後首推強檔台劇《正義的算法》，讓陳意涵忍不住抱怨2個大男人相處的時間，比他們夫妻倆還多。

▲陳意涵和老公許富翔特地為她準備的盆栽開心合照。（圖／經紀公司提供）
▲陳意涵11月13日生下女兒剉冰，目前人正在月子中心休養。（圖／陳意涵提供）
對於《詭扯》入圍金馬獎8項大獎，許富翔不像其他入圍者「入圍就是肯定」的回應，他坦言自己很在意，「要嘛就不要讓我入圍，我也是人，我還是有得失心的。」透露宣布入圍名單當時正在工作，非常的開心，回家後也有和陳意涵一起慶祝，但因為工作、家庭兩頭燒，還沒有時間看其他入圍者的作品，許富翔先是開玩笑地表示每個人都是威脅，隨後又補上：「大家都是好朋友。」如今隨著二寶誕生，許富翔笑說希望電影大賣，這樣才能賺到奶粉錢，也爆料陳意涵每天都會幫他查看票房，期許挾帶「生小孩」的好運，順利擠進金馬殿堂。

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