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80人快閃搶加州百貨公司　分搭25車逃逸影片曝光

▲美國加州警方今天表示，他們正在追緝大約80名快閃搶劫舊金山灣區一家百貨公司的嫌犯。（圖／翻攝自 pixabay ）
▲美國加州警方今天表示，他們正在追緝大約80名快閃搶劫舊金山灣區一家百貨公司的嫌犯。（圖／翻攝自 pixabay ）

中央社

2021-11-22 10:56:41

（中央社舊金山21日綜合外電報導）美國加州警方今天表示，他們正在追緝大約80名快閃搶劫舊金山灣區一家百貨公司的嫌犯。有記者推文表示，目擊竊賊們抱著滿滿贓物衝出來分搭約25輛車揚長而去。

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警方表示，昨晚將近9時接獲通報發生集體搶劫案，地點在舊金山灣區（San Francisco Bay Area）胡桃溪（Walnut Creek）的諾斯壯（Nordstrom）百貨公司，現場有3人遭到逮捕。

胡桃溪警方今天在聲明中說：「這個犯罪集團其餘成員迅速搭車逃逸。」

此案發生前夕，19日晚間在舊金山聯合廣場（Union Square）幾家高檔商店也發生集體搶劫事件。警方表示，一群人砸碎窗戶闖入偷走商品，然後跑到外面搭上等候的汽車逃逸。

美國國家廣播公司（NBC）灣區記者耶南德茲（Jodi Hernandez）在推特上傳目擊影片，顯示多人昨晚帶著商品從百貨公司跑出來，分別搭上停在外頭堵路的約25輛車。

對街一家餐廳的經理巴瑞特（Brett Barrette）告訴灣區電視台KPIX-TV，「那一刻真的很嚇人」，竊賊們戴著滑雪頭套，手持鐵撬和武器。他說自己「店內所有客人都很擔心」，他因此把餐廳前後門都給鎖上。

警方表示，嫌犯攻擊諾斯壯百貨公司兩名員工，並對另一人噴胡椒噴霧。警方還說，他們正在調閱監視器畫面以調查嫌犯的身分。

警方表示，現場被捕的3人分別是30歲的道森（Dana Dawson）、 32歲的恩德伍德（Joshua Underwood）及18歲的羅賓森（Rodney Robinson）。道森和恩德伍德來自舊金山，羅賓森來自加州奧克蘭（Oakland）。警方依搶劫、入室盜竊、共謀、持有贓物及非法持有槍枝等罪嫌逮捕。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1101122

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