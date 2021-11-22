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高端加打「不然要怎樣？」惹議　陳時中認：講得不好

▲對於先前稱「要不然要怎樣？」惹議，陳時中今（22）日認「講得不好」。(圖／記者呂炯昌攝，2021.11.16)
▲對於先前稱「要不然要怎樣？」惹議，陳時中今（22）日認「講得不好」。(圖／記者呂炯昌攝，2021.11.16)

記者許若茵／台北報導

2021-11-22 10:40:55

指揮中心日前開放高端加打遭外界批評，衛福部長陳時中反嗆「要不然要怎麼樣？」惹議，今（22）日陳出席立院衛環委員會會前受訪時坦言「講得不好」，表示若有更好的建議可以提出。

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指揮中心日前開放接種高端民眾若有需求，可加打AZ、BNT、莫德納等國際認證疫苗，遭嗆是把高端當水在打，對此，陳時中直言「要不然要怎樣呢？」表示不可能讓民眾持高端證明到美國再被趕回來。但民眾黨痛批，陳時中用傲慢發言掩蓋錯誤連篇的疫苗政策，走鐘言論多到可以設立「走中獎」。

陳時中今出席衛環委員會，在會前堵訪時坦言那句話「講得不好」，也提到若有更好建議可以提出。

針對未來第三劑開打如何規劃？陳時中表示，仍會以接種相同疫苗做準備，實際實施上，則會依照專家建議與個人選擇。至於若疫苗覆蓋率無法提升時是否會強制民眾接種，陳時中則說暫時沒有考慮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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