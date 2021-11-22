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批立陶宛「蕞爾小國」　中國官媒連罵：蚊子、老鼠、跳蚤

▲日前「駐立陶宛台灣代表處」掛牌運作，引來中國官媒連日刊文痛罵，其中更以「蚊子、老鼠、跳蚤」等字眼形容立陶宛。圖為立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）。（圖／美聯社／達志影像）
▲日前「駐立陶宛台灣代表處」掛牌運作，引來中國官媒連日刊文痛罵，其中更以「蚊子、老鼠、跳蚤」等字眼形容立陶宛。圖為立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-22 10:16:40

「駐立陶宛台灣代表處」18日掛牌運作，中國外交部昨　（21）日則對此表示強烈不滿，認為立陶宛不顧中方抗議和反覆交涉，更在官媒《環球時報》連發社評痛罵立陶宛是「蕞爾小國」，決定將中立兩國外交關係降為代辦級，更以一貫的外交「戰狼」姿態以「蚊子、老鼠、跳蚤」等字眼形容立陶宛。

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中國官媒《環球時報》在19日的社評先是稱台灣設立駐立陶宛台灣代表處是「性質惡劣」，形容台灣建交的動作是自抬身價「對中國碰瓷」，北京方面完全可以根據對美鬥爭和處理對歐關係大的需求來從容決定如何懲罰立陶宛，但就像「打一隻蒼蠅」，要注意「別髒了手，污了牆，不要碰倒、打碎桌上的鐘錶或花瓶」。

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀（右三）及同仁攝於館牌前。（圖／外交部提供）
▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀（右三）及同仁攝於館牌前。（圖／外交部提供）


21日的社評則繼續痛罵立陶宛是「蕞爾小國」，批評立陶宛的人口還沒有北京的朝陽區多，「它就是打架的大象腳底下的一隻老鼠，甚至跳蚤」。若真與中國斷交，也不過是中國外交大鍋上少了一塊「蚊子肉」。

至於中方外交降級，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）則強調，立國想要與台灣發展更密切的經濟、文化與科學等合作關係，這不牴觸立陶宛的「一中政策」，設立代表處也不該讓任何人感到驚訝。立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）則認為「這不是什麼重大後果」，並點出北京對立陶宛的強硬，只會讓自由民主世界更反感，更稱外交降級代表「在立國首都的中國間諜將變少」。

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