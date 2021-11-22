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雙城論壇確定續辦！北市府：比照去年採視訊方式進行

▲台北上海雙城論壇因為疫情緣故，將繼續採雙邊視訊模式進行。圖為去年雙城論壇視訊會議情況。（資料照／記者葉政勳攝，2020.07.22）
▲台北上海雙城論壇因為疫情緣故，將繼續採雙邊視訊模式進行。圖為去年雙城論壇視訊會議情況。（資料照／記者葉政勳攝，2020.07.22）

記者丁上程／台北報導

2021-11-22 10:28:25

台北上海雙城論壇因為新冠肺炎疫情緣故，從去年起就改採線上會議的模式舉辦。而今年的雙城論壇也因為北台灣疫情緣故，推遲至今尚未舉辦。對此台北市政府方面表示，雙方經過多次溝通後，決定將於12月1日舉辦，並考量現階段兩市各有檢疫管制，比照去年仍採視訊方式舉辦。

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北市府方面表示，過去一年，兩市皆面對疫情爆發的嚴峻時期，也積極努力化危機為轉機，引領產業轉型升級、促進經濟復甦，以迎接未來的新常態。因此，今年論壇以「新經濟 新發展」為主題，並就「後疫情時代產業數位轉型」、「無圍牆博物館與建築可閱讀」議題規劃兩場主題演講。

北市府強調雙方透過視訊交流，相互分享在後疫情時代，如何持續推展產業數位轉型，重塑產業經濟的新模式，以及如何保存及整合獨有的歷史文化資產與觀光資源，把整座城市打造成為博物館。另外，今年雙城論壇將規劃簽署合作備忘錄，在動物園、國樂團及創新科技三個領域進行交流與合作。

北市府說，柯文哲市長對於兩岸城市交流一直秉持「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的原則與務實態度，他認為兩岸應該對話交流、累積善意、促進互信。過去兩市透過雙城論壇的平台，彼此交流和相互學習，已有許多具體的成果，未來也期盼在此良好的基礎上，繼續推展交流與合作，共同增進兩岸人民的福祉。

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