反萊豬公投若通過！吳釗燮：台美TIFA談判預期受到影響
反萊豬、三接遷離等4項公投將在12月18日舉行，外交部長吳釗燮今 （22）日表示，若年底反萊豬公投通過，恐影響台灣與美國「貿易暨投資架構協定 」（Trade and Investment Framework Agreement ，簡稱TIFA）談判。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-22 11:05:55｜2021-11-22 11:26:13
立院外交及國防委員會今日審查111年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分，國民黨立委陳以信詢問反萊豬公投通過台美貿易談判是否受影響？
吳釗燮表示，若公投過關導致台灣與美國貿易受衝擊，相信TIFA談判也會受衝擊，這涉及台灣與其他國家誠信問題，若以公投方式處理科學議題，這會造成我們和其他國家的誠信問題。美國是國際社會中重要的成員國，我們和美國之間的誠信問題，就會造成台美之間貿易衝擊，「這個會有後續效應，那我想這種衝擊是一定可以預期得到的」。台灣要立足國際社會，誠信非常重要，必須以科學方式處理科學問題。
國民黨立委溫玉霞也詢問反萊豬公投議題，吳釗燮說，台美關係很好，他在美國住11年，他的兒子也住在美國，在那邊都沒問題，為什麼回到台灣卻要說美國豬肉有毒？「健康問題用公投方式解決，這樣國際社會難以接受」。
溫玉霞追問，不是一直說台美關係「堅若磐石」嗎，怎麼會因此受影響？吳釗燮表示，這涉及到國家之間的誠信。