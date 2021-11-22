彭帥與IOC主席視訊盼外界還隱私　遭疑護航北京冬奧

我是廣告 請繼續往下閱讀
聲明指出，除了巴赫以及彭帥之外，國際奧委會運動委員會（IOC AC）主席、芬蘭前冰球國手特霍（Emma Terho）和國際奧委會中國委員、中國前女子羽球運動員李玲蔚也都參與了這場視訊通話。
特霍表示，「看到彭帥過得很好我就放心了，這是我們最關心的問題。她看起來很放鬆，我向她表達了我們的支持，並在她方便的時候隨時保持聯絡，彭帥對此非常感激。」
北京冬奧即將在明年2月揭幕，根據IOC聲明，巴赫在通話尾聲邀請彭帥「在明年1月他抵達北京後共進晚餐，她欣然接受，雙方同意特霍和李玲蔚也將一同參與。」
彭帥本月2日在微博上實名貼文爆料，表示她曾被中國國務院前副總理張高麗有性侵後被迫發展成不倫戀，不過這則貼文火速被刪除，相關內容也遭到中國全面封鎖。彭帥在貼文之後更是銷聲匿跡，沒有對外發聲，也沒有出現在任何公開場合。
世界女子職業網球協會（WTA）、國際網球總會（International Tennis Federation，ITF）、聯合國等各大國際組織之外，現任球王喬克維奇（Novak Djokovic）、英國前球王穆雷（Andy Murray）、納達爾（Rafael Nadal）、費德勒（Roger Federer）、小威廉絲、大坂直美、娜拉提洛娃（Martina Navratilova）、金恩夫人（Billie Jean King）等網球名將也出面發聲，關切彭帥的人身安全。社群媒體也發起了「#whereispengshuai」（彭帥在哪裡）、「#FreePengShuai」（讓彭帥自由）等運動，彭帥的自由以及人身安全，引起國際社會廣大關注。
面對國際社會排山倒海而來的壓力，中國官媒相關人士也公布了一系列的彭帥生活照以及影片，中國官媒《環球時報》總編胡錫進更分享了彭帥出席青少年網球賽決賽的開幕式，試圖證明彭帥的安全。
不過中國官方種種舉措仍無法令外界釋疑，就在有媒體報導指出，彭帥事件可能衝擊北京冬奧之時，先前表態不評論彭帥事件的國際奧委會釋出與彭帥視訊的消息，前後態度迥異，不少網友質疑是為2022年北京冬奧保駕護航。