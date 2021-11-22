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彭帥與IOC主席視訊盼外界還隱私　遭疑護航北京冬奧

▲國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖／翻攝自國際奧會網頁）
▲國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖／翻攝自國際奧會網頁）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-22 10:49:03｜2021-11-22 10:50:56

中國網球女將彭帥日前在微博上爆料與中國國務院前副總理張高麗有段不倫關係之後，不僅貼文火速刪除，人也消聲匿跡，引起國際關注，在推特上甚至發起了「#whereispengshuai」（彭帥在哪裡）、「#FreePengShuai」（讓彭帥自由）等運動，國際社會不斷施壓，要求中國當局交代彭帥下落。彭帥在「被消失」之後又「被報平安」，中國官媒相關人士連日PO出彭帥的生活照片以及影片，國際奧委會（IOC）21日表示，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）與彭帥進行了30分鐘的視訊通話。IOC稱，彭帥感謝IOC對她的關心，表示自己待在北京的家中，人很平安，同時也希望外界能夠尊重她的隱私。

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IOC發出聲明指出，「今天，國際奧委會主席巴赫與來自中國、曾參與三屆奧運的彭帥選手視訊通話。在30分鐘通話的胎頭，彭帥感謝奧委會對她的健康的關心。她解釋說，她平安無事，住在北京的家中，但想要她的隱私在此時此刻獲得尊重，這也是她現在更喜歡與朋友及家人共度時光的原因。不過，她將繼續參與她熱愛的網球運動。」

聲明指出，除了巴赫以及彭帥之外，國際奧委會運動委員會（IOC AC）主席、芬蘭前冰球國手特霍（Emma Terho）和國際奧委會中國委員、中國前女子羽球運動員李玲蔚也都參與了這場視訊通話。

特霍表示，「看到彭帥過得很好我就放心了，這是我們最關心的問題。她看起來很放鬆，我向她表達了我們的支持，並在她方便的時候隨時保持聯絡，彭帥對此非常感激。」

北京冬奧即將在明年2月揭幕，根據IOC聲明，巴赫在通話尾聲邀請彭帥「在明年1月他抵達北京後共進晚餐，她欣然接受，雙方同意特霍和李玲蔚也將一同參與。」

▲彭帥事件引起國際社會關注，社群媒體也發起了尋找彭帥運動。（圖／翻攝自推特）
▲彭帥事件引起國際社會關注，社群媒體也發起了尋找彭帥運動。（圖／翻攝自推特）
彭帥本月2日在微博上實名貼文爆料，表示她曾被中國國務院前副總理張高麗有性侵後被迫發展成不倫戀，不過這則貼文火速被刪除，相關內容也遭到中國全面封鎖。彭帥在貼文之後更是銷聲匿跡，沒有對外發聲，也沒有出現在任何公開場合。

世界女子職業網球協會（WTA）、國際網球總會（International Tennis Federation，ITF）、聯合國等各大國際組織之外，現任球王喬克維奇（Novak Djokovic）、英國前球王穆雷（Andy Murray）、納達爾（Rafael Nadal）、費德勒（Roger Federer）、小威廉絲、大坂直美、娜拉提洛娃（Martina Navratilova）、金恩夫人（Billie Jean King）等網球名將也出面發聲，關切彭帥的人身安全。社群媒體也發起了「#whereispengshuai」（彭帥在哪裡）、「#FreePengShuai」（讓彭帥自由）等運動，彭帥的自由以及人身安全，引起國際社會廣大關注。

面對國際社會排山倒海而來的壓力，中國官媒相關人士也公布了一系列的彭帥生活照以及影片，中國官媒《環球時報》總編胡錫進更分享了彭帥出席青少年網球賽決賽的開幕式，試圖證明彭帥的安全。

不過中國官方種種舉措仍無法令外界釋疑，就在有媒體報導指出，彭帥事件可能衝擊北京冬奧之時，先前表態不評論彭帥事件的國際奧委會釋出與彭帥視訊的消息，前後態度迥異，不少網友質疑是為2022年北京冬奧保駕護航。

▲中國女網名將彭帥（前中）安危引發關注。美媒分析，這起事件可能對明年初北京冬奧造成影響。圖為中國網球公開賽21日在微博張貼彭帥出席賽事活動照片。（圖取自weibo.com/chinaopen）
▲中國女網名將彭帥（前中）安危引發關注。美媒分析，這起事件可能對明年初北京冬奧造成影響。（圖／翻攝自chinaopen微博）

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