超商不再規勸口罩？萊爾富開第一槍 7-11未否認內部公告
桃園龜山昨（21）日傳出超商店員因勸導未戴口罩民眾，遭一名男子持刀刺死。隨後，網路也流傳一份7-11內部公告信件，大夜班員工將不再強制宣導與提醒顧客配戴口罩。對此，7-11不願正面回應公司是否有發出不勉強規勸戴口罩的內部信，公關窗口僅表示，依中央疫情指揮中心規定，目前店內都有登載防疫相關告示，但若與消費者發生糾紛，仍提醒同仁以保護自身安全為優先。
記者賴志昶／台北報導
2021-11-22 11:59:25｜2021-11-22 12:24:55
在昨天命案發師之後，PTT上流傳一份來自7-11內部的電子郵件提醒，同仁於工作上以自身安全為最優先，門市店外已張貼防疫相關規定，店內也有影音提醒，已達到顧客防疫說明，「即日起大夜同仁，對於顧客未配戴口罩入店，將不再強制進行宣導與提醒，請門市配合執行。」對於這份文件真偽，7-11發言窗口今天不承認也不否認，僅強調已全力配合警方調查，嚴厲譴責暴力行為，內部有一定作業規範避免與消費者起糾紛，將持續宣導，保護自身安全為優先；針對本案，將全力協助家屬處理後續事宜，同時提供必要照顧與關懷陪伴。
至於其他業者部分，全家便利商店公關回應，為保護第一線夥伴人身安全，會再次提醒店舖，依昨日疫情指揮中心「不勉強規勸戴口罩」原則辦理，若遇其他暴力衝突事件，同樣以保障自身安全為第一要務，並盡速報警處理。總部亦會重新檢視與強化，保護店員人身安全的相關措施，以「保護自身安全為優先」。
萊爾富則明確稱，因店內、店外均有張貼相關防疫提醒，已達到顧客防疫吿知，即日起，對於未配戴口罩入店顧客，將不再強制進行宣導與提醒。
OK便利商店則表示，目前公司還是宣導要遵守法令規定，而來店的客人大多數都有做好實聯制與戴口罩，如果真的碰到有客人沒有遵守規定，總公司也有提醒門市人員，要禮貌性勸導客人，多數客人被勸導之後都會配合，或頂多不買離去；至於安全問題，目前各門市都設有警民連線，會確保門市人員安全。